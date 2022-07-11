安倍身亡後自民黨大勝：岸田政權無敵的「黃金3年」？

自民黨總裁岸田文雄。背景為自民黨候選人名單，原本用來標註當選者的鮮紅玫瑰，全部換成淡粉色的花朵。 (美聯社)

「安倍 晉三身亡後，自民黨迎來選舉大勝。岸田政權將正式邁入『黃金的3年』...」日本 2022參院 選在7月10日投開票，改選的125席次當中，執政的自民黨拿下63席單獨過半，加上聯盟的公明黨、日本維新會、國民民主黨席次，執政聯盟加上修憲勢力已超過修憲門檻的3分之2席次，對自民黨而言無疑是一場大勝。選前突發前首相安倍晉三遭槍擊身亡的錯愕悲劇，本回自民黨勝選後也都取消了慣例的「萬歲歡呼」而改以默禱致意；而對於岸田政權而言，接下來還有內閣改組、安倍身後的派閥人事等難題，但若無意外，直到2025年這段不會再有大選的期間，岸田文雄也將迎來執政穩固的「黃金3年」，過去未能如願的政治目標，真有機會闖關成功？

本回2022年日本參議院選舉，在7月10日投票、11日上午結果全數底定。改選的125席次之中，自民黨拿下63席單獨過半，聯盟的公明黨13席、日本維新會12席、國民民主黨5席，執政聯盟加上修憲勢力合計93席。若加上現有非改選的參議院席次，全部參議院共 248席，執政聯盟加上修憲勢力囊括其中177席，已超過提案修憲的3分之2門檻（166席），因此本回參院選結果，對於自民黨聯盟的「修憲勢力」而言是無疑是一場大勝。

日本首相、自民黨總裁岸田文雄。（Getty Images）

而在野黨方面則持續分裂衰退，立憲民主黨當選17席、日本共產黨3席、令和新選組2席，社民黨、參政黨、NHK黨各1席。所有在野勢力加上非改選席次，參議院248席中佔102席，遠輸給自民黨聯盟的177席。而去年2021年才歷經眾院選的失敗、後來11月才選出新任黨主席的最大在野黨立憲民主黨，本回參院選連20席都沒有拿下，被認為是又一次的選戰敗退，儘管立民內部有聲音要問責黨主席泉健太，但在野勢力的人事去留與否，從去年眾院選到今年的參院選以來，似乎也成了「慣性敗選」下乏人問津的政治邊緣體。

過去投票率低迷的選民生態，今年則有所提升，本回參院選投票率為52.05%，比上屆2019年的48.80%，提升了3.25%。日本地方也有出現大幅提高投票率的區域，像是福井縣上升7.68%居全國之冠（投票率55.32%），而前首相安倍晉三遭到槍擊的案發地奈良縣，也明顯提升了6.37% （投票率55.90%）。

自民黨在參院選的勝利一如選前的民調預期，並不算意外；不過本回的大勝結果，或許多少受到安倍晉三槍擊身亡事件的催化，進而提升了各地的投票率。也正因為這場日本戰後以來最大的政治暴力事件過於衝擊，在自民黨迎接勝利的時刻，紛紛取消了日本選戰慣例的「萬歲歡呼」，改以默禱向逝去的安倍致意。10日開票當晚，首相岸田文雄就在東京自民黨總部的計票中心，帶領自民黨團默哀，原本用來標註當選者的鮮紅玫瑰，也全部換成淡粉色的花朵。

岸田政權「黃金的3年」

自民黨在參院選的大勝，讓執政聯盟的優勢更加穩固。2021年9月岸田文雄突破「派閥包圍戰」成為日本首相後，任內第一場關鍵戰役就是同年10月的眾議院大選，當時自民黨與公明黨聯手奪下過半席次，幾乎讓確保讓自民黨長期執政的局面，甚至可能重返「五五年體制」——如果在野勢力在眾院選敗退後，仍沒有辦法在2022參院選有所起色，自民黨盤面基本上就難有任何政治力量能夠撼動。

安倍晉三過去的競選海報。 (美聯社)

而本回參院選的結果，原本就已經是「絕對安定」的岸田政權，更加篤定了往後政壇的優勢。而從今年2022年算起，只要中間沒有特別意外而解散眾議院的話，直到2025年這段期間都不會再有大選發生，因此這3年現在被日本政治分析稱之為「黃金的3年」——岸田政權無論是要推動議案或政策，阻力最小、時機或許最佳的3年時間。

眼看岸田正式踏上黃金3年的起點，日本各家主流媒體的觀察，也自然落在執政聯盟是否能一舉推動憲法修正案、完成前首相安倍晉三的遺願？或是在這黃金3年之中，又該如何面對後疫情時代的經濟復甦難題，當前物價和通膨的困境、乃至於益發緊張的國際局勢？

看來對執政黨高枕無憂的3年，對於岸田政權而言依然是困難和挑戰重重。11日選舉結果全數底定之後，岸田文雄也對外公開表示，接下來將會著重於8月下旬的內閣改造、自民黨內部的人事重整，致於政策方面，岸田也一如外界預期的回應，表示會繼續推進應對物價高漲和疫情政策等問題。

然而當前的關卡之一，就是在安倍身亡之後的自民黨派閥人事重整。安倍晉三原先是自民黨內最大派閥會長，安倍接任「清和政策研究會」（原先以會長細田博之的名字，慣稱「細田派」，安倍接任後則稱為安倍派。），儘管安倍已經卸任首相職務，但在自民黨中仍有舉足輕重的絕對影響力。但安倍的驟然逝去，誰有份量接手最大派閥清和會？自民黨內的其他派閥大老，又會如何重整？原本背後「受制」於安倍的岸田文雄，身為自民黨總裁的他會如何應對，都是接下來黨內派閥政治位移的重點。

參院選注目的當選者們

本次參院選也有不少值得注目的當選者。像是漫畫家赤松健（自民黨）如願當選，成為日本史上第一位漫畫家參議員，未來將與現任議員盟友山田太郎密切合作，針對日本動漫畫和遊戲產業的「表現自由」推動相關權益政策。（赤松健的政治路，參閱：〈日本漫畫家前進國會！赤松健「守護表現自由」的參選挑戰〉）

上排由左至右：赤松健、水道橋博士、今井繪理子；下排由左至右：中条清、生稻晃子、東谷義和。（取材自推特、YouTube）

此外知名藝人北野武的弟子——水道橋博士——也代表令和新選組成功拿下一席，搞笑藝人出身的「淺草小子」水道橋（本名小野正芳），未來在政壇會有何表現頗令人關注。其他與藝能圈有關的候選人，也紛紛在此次選舉中出線，前SPEED主唱今井繪理子連任成功（2016年代表自民黨，初次當選），而《必殺仕事人》演員中条清、《暴坊將軍》既前偶像生稻晃子，也都在這次選舉中脫穎而出。

另外被認為胡鬧怪異的「NHK黨」，雖然爭議提名的海外通緝犯「FC2」站長高橋理洋沒有選上，但另一位網紅YouTuber、人稱「GaaSyy」的東谷義和，卻在眾人傻眼之下成了參議員。東谷義和以「暴露系YouTuber」著稱，意指專以曝光揭露日本演藝圈醜聞為能事，過去曾以爆料偶像小栗旬、綾野剛等人的醜聞而掀起極大爭議話題，如今代表NHK黨的一席踏入政壇，是否有所企圖作為，還有待日後觀察。

不過在自民黨勝選之際，在沖繩的氣氛則完全相反。自民黨在沖繩的代表是現年38歲的新人古謝玄太，迎戰「ALL沖繩」戰線70歲老將伊波洋一，這場被視為沖繩知事選舉前哨戰的選舉，儘管古謝玄太得到岸田文雄與菅義偉的奧援支持，但經驗與知名度不足為其致命傷，仍被伊波洋一狠狠甩開，由ALL沖繩的盟友拿下。

安倍晉三當初親自前往奈良助選造勢的自民黨議員——佐藤啓——在本回選舉中高票連任。勝選的佐藤啓在11日上午，前往槍擊案發的大和西大寺站前，一身黑服走到安倍晉三的獻花台前，向安倍報告自己勝選的戰果。當初就是安倍親自來地方幫忙助選，卻沒想到在自己眼前發生天人永隔的意外，讓佐藤啓極為震驚且自責。在確定勝選之後，佐藤啓在安倍的獻花台前致意：「承蒙您的照顧，非常感激。」

前首相安倍晉三7月8日遭槍擊身亡，10日參議院選舉的投票率較前次小幅上升。(歐新社)

國際外媒怎麼看？

自民黨的勝利也讓外媒紛紛將關注的焦點放在日本推動修改二戰之後的「和平憲法」、完成安倍晉三任內「未竟之功」的可能；安倍晉三在2016年任期時，自民黨及聯盟盟友也一度獲得超過三分之二的參議院席次，但最終因顧慮日本民意及聯盟內部派系緊張而功虧一匱。

此番勝選局面確定之後，岸田文雄也表示期望「獲得民眾理解、深化討論修憲提案」，然而《紐約時報》分析，日本的修憲之路阻礙重重，自民黨聯盟的多數席次也未能確保暢行——長期以來，修憲議題始終未獲日本普遍的民意支持，如今隨著全球通貨膨脹壓力增加、日圓貶值、以及疫情再度升溫，修憲恐怕更難在民生議題之外，獲得公眾的關注與支持。

華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）亞洲事務資深研究員哈里斯（ Tobias Harris）即形容，對現今的日本政壇而言，「修憲是一種奢侈品」；京都大學公共政策教授中西寬也表示，安倍晉三是自民黨高層中最有力的修憲推動者，他的離世將更加削弱本就難以推進的修憲議程。

另一方面，對岸田文雄而言，安倍的離去既代表他能夠在「黃金3年」間鞏固權力，對外不必擔憂改選、對內部毋須顧慮安倍，但同時安倍在沒有明確繼任人的情況下過世，勢必將使自民黨內其他人起而試圖填補激進右派派系的權力真空，可能導致自民黨經歷一段內部角力，岸田文雄也將更難制定政策。

《紐約時報》還點出另一個問題，即岸田文雄本人對修憲及相應的國安問題願景——岸田在過去自詡為鴿派，與安倍的鷹派路線不同，但在2021年上任之後，因應日漸險峻的中國威脅及烏俄戰爭爆發，岸田延續了安倍增加國防開支的施政分針，日本自衛隊是否添購能夠直接攻擊敵方的遠程導彈的討論也仍在進行，不過少了安倍的強勢推動，岸田本人是否有足夠魄力與個人魅力獲取社會對國防政策的支持，仍有待觀察。

選民在東京的一處投票站外觀看候選人海報。(歐新社)

《路透社》對日本的修憲及國防政策前景則較為樂觀，其引述英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）資深研究員沃德（Robert Ward）指出，岸田對於修憲方面可能謹慎以對，但此番大勝將為自民黨擴大國防開支的政綱鋪平道路；此外岸田身邊人士透露，岸田打算逐步淘汰擴大政府開支的「安倍經濟學」，以他口中的「新資本主義」政策取而代之，但目前岸田對該經濟方針未有進一步清晰具體的論述。

《美聯社》也認為，日本在安倍主導下確立的親美民主陣營、強化國防政策的外交與安全方針不太可能動搖，因為安倍在多年任期內已成功帶來了日本政壇根本性的改變，其民族主義色彩和務實政策也讓安倍本人在中國及韓國民間不受歡迎。