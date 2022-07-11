實現安倍修憲遺願 外媒不看好

安倍晉三8日在奈良輔選。（美聯社）

自民黨與盟黨在參院選舉獲勝，超過發動修憲所需的三分之二席次門檻，有機會實現安倍 的修憲夢，首相岸田文雄也說要繼承安倍修憲的遺志。不過，紐約時報報導，日本 通膨高漲，日圓貶值，加上新冠疫情 再起，修憲恐怕比安倍在世時更難推動。

華府智庫「美國進步中心」負責亞洲項目的高級研究員哈里斯說，對現今日本政壇而言，「修憲是一種奢侈品」，專注修憲就會忽略其他事務，勢必遭人民懲罰，「尤其在民眾這麼關心民生問題的時候」。

安倍念茲在茲的是解開憲法對日本軍力的束縛，他一直夢想修改二戰後由美國占領者強加的放棄戰爭條款，但未成功。但在沒有他的情況下，其他人推動國會修憲程序的意志可能減弱。

京都大學政治學教授中西寬說：「既然安倍走了，自民黨高層就沒有顯而易見的領袖來推動修憲。」

安倍在權力最大的時候，都無法推動夢寐以求的修憲。2016年，自民黨及盟友在選舉中贏得超過三分之二的國會席次，但執政聯盟內部出現歧見，加上民意反對，使他希望破滅。

依規定，日本修憲提案須在參眾兩院皆有三分之二議員支持，接著交由人民公投，以簡單多數決來決定是否過關。

紐時指出，如今日本面臨國內外多重危機，修憲似乎更不可能。俄烏戰爭使供應鏈問題惡化，並推升石油等大宗物資價格，人民日益擔心能源短缺。原已獲得控制的新冠疫情突然再起。長期而言，人口老化和出生率下降，可能讓日本勞動力不足。

31歲的東京上班族關澤步（譯音）說，有鑑於俄國、中國和北韓的挑釁行為，日本的確應該加強國防力量，「但我關心的還是經濟」。