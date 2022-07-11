參選爆炸 11人爭英保守黨魁

英國保守黨黨魁之爭的核心議題，為幫助為高通膨所苦的民眾。 （歐新社）

繼英國 前財相蘇納克之後，現任的外交大臣今天宣布角逐保守黨黨魁一職，使競爭英國首相大位的人數達到至少11人，首相爭奪戰也益加白熱化。

特拉斯在「每日電訊報」上說：「我之所以挺身而出，是因為我可以領導、達成任務，並做出艱難的決定。我對我們必須達成的目標有清楚的願景，並且有經驗和決心讓我們實現目標。」特拉斯被視為保守黨黨魁之爭最熱門的人選之一。

其他候選人包括5日出任財政大臣的查哈威、現任貿易大臣莫丹特、運輸大臣沙普斯、前財政大臣蘇納克、前衛生大臣賈維德、前外交大臣杭特、總檢察長布雷弗曼、前平等事務大臣巴登諾克、國會議員基希蒂，以及常批判看守內閣首相強生的下議院外交事務委員會主席圖根哈特等。

賈維德和杭特10日也透過BBC表明上台後的優先施政，以減稅為核心政見。兩人都承諾將取消原本計畫的提高企業稅措施，還要調降稅率，從25%減至15%。曾任財相的賈維德，更承諾要扭轉蘇納克推出的薪資稅。對財政抱持較審慎態度的蘇納克，也可能傾向減稅。

Netwealth首席經濟策略師里昂斯說，眼前的挑戰是通膨攀升和經濟趨緩，因此需要較緊縮的貨幣政策、和較寬鬆的財政政策。這些候選人也將承諾，要讓倫敦以外、較不繁榮的地區「升級」，一如2019年大選時的政見。

因處理烏克蘭 危機而備受肯定的國防大臣華勒斯，民調 居於領先，但他排除自己參選的可能性。