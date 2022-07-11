總理在場..德執政黨派對現迷姦藥 9女「醒來全失憶」

德國總理蕭茲出席的黨內政治派對近日被爆出有女子被下迷姦藥物。（歐新社）

德國 執政社會民主黨（SPD）9日表示，一場總理蕭茲與國會議員參加的黨內夏季派對中，至少有9名女性被下迷姦藥，不排除更多人受害。社民黨這場活動約有1000人參加，只有受邀者才能入場。社民黨表示，已向警方通報事件。

社民黨共同領導人克林拜耳（Lars Klingbeil）說，他對這消息感到「震驚」，「這讓我很生氣，在社民黨舉辦的活動中竟發生這種事。」他又說，要為此事負責的人都該被羈押、接受調查。

社民黨議員馬斯特（Katja Mast）也在社群網站 推特上說：「我建議所有受影響的人報案。」

柏林警方表示，一名21歲女子舉報，她在一場「夏日政治派對」受到嚴重身體傷害。 目前警方正在調查這起指控。這名女性在活動期間食用食物和非酒精飲料後，感到噁心和頭暈，翌日醒來已完全不記得前一晚的經歷。她隨即去醫院檢查，並向警方報案。據指出，她在那場活動中，只吃了些食物和不含酒精的飲料。

德國傳媒引述消息稱，這些女子或是一種俗稱「迷姦藥」的麻醉藥受害人，可能包括作為處方藥的強效安眠藥氟硝西泮（FM2），這些藥品可以滴劑形式混入食品或飲料中，讓受害者意識模糊，遭到侵犯時無力抵抗。

根據社民黨所言，國會黨團發言人並不排除在這9人之外，還有更多受害者。警方表示，到目前為止，已接獲另外4起舉報案件。

社民黨在6日晚間向所有與會人士寄了一封電子郵件，譴責「這個駭人聽聞的犯行，我們已立即向國會警察 舉報了」。

這場社民黨在議會休會前的傳統夏季狂歡派對，大約有1000人參加。黨團發言人說：「這是一個內部活動，只有受邀者才能入場。」發言人並說還有很多不確定性，警方正在調查中。

柏林警方去年合共接獲22起涉及迷藥案件，不過警方估計，真正受害人數目料會更多。許多受害人往往因記憶模糊或感到羞愧，最終都未報案。