妻醫院頻呼「小晉」 喚不醒安倍 尹錫悅將赴日使館弔唁

許多日本民眾都到事發地點追悼安倍。(路透)

日本 前首相安倍 晉三8日在奈良街頭演說時遭槍殺身亡，南韓總統尹錫悅近期將前往日本駐韓大使館 為安倍開設的弔唁堂進行弔唁。尹錫悅並決定派遣國務總理韓悳洙、國會副議長鄭鎮碩、國會議員等組成的使節團赴日本弔唁。

韓聯社報導，總統辦公室有關人士10日在龍山總統府召開記者會發布相關消息指出，尹錫悅暫無訪日計畫。韓悳洙、外交部長朴振、國家安保室室長金成漢等官員11日將前往日本駐韓使館開設的弔唁堂弔唁。

南韓總統尹錫悅（圖）將指派國務總理率團赴日弔唁安倍晉三。（路透）

尹錫悅也決定派遣使節團，以總統特使身分赴日，出席日本政府和自由民主黨聯合主辦的追悼儀式，並前往安倍晉三的墓地弔唁。預計使節團訪日時間將定在安倍晉三葬禮結束的12日以後。報導指出，考慮到日本的葬禮習俗，使節團訪日時間可能安排在本月底或8月初。

許多日本民眾都到事發地點追悼安倍。美聯社

另一名有關人士表示，安倍晉三的親屬將於11日為其舉行葬禮，12日進行遺體火化，由海外弔唁團出席的葬禮可能安排在其後。

尹錫悅8日曾向安倍晉三妻子安倍昭惠致唁電表示慰問。他在唁電中表示，「我向家屬和痛失日本憲政史上在位最久首相及受人尊敬政治家的日本人民致哀。」

另據自民黨相關人士透露，安倍妻子安倍昭惠當天趕到奈良縣的醫院時，曾，用暱稱「小晉」呼喊丈夫，盼安倍能恢復意識，在旁的自民黨內最大派閥「安倍派」（安倍擔任會長）議員們也持續呼喊「總理」、「會長」無奈結局未能如願。

安倍昭惠友人透露，安倍昭惠跟身旁人士說，「至今無法置信（丈夫離世）」。