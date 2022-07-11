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歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

聯合報社論／崩落前夕 一切看起來無比堅固

聯合報社論

日本前首相安倍在為同黨同志助選時，在街頭遇刺身亡。此前一天，英國首相強生遭到50多位內閣官員集體辭職逼宮，宣布辭去保守黨魁及首相職務；他發表辭職聲明時，民眾當場報以噓聲。安倍遇刺次日，則是不滿國家破產的斯里蘭卡民眾闖入總統和總理的官邸示威，總統拉賈帕克薩和總理威克瑞米辛赫雙雙被迫請辭。

一連三天，多個國家發生震驚全球的變故，令人一時難以消化。安倍遇刺是一樁預謀事件，但粗疏的維安，隱隱不滿的社會情緒，都透露出日本派閥政治的頑固病灶。斯里蘭卡的破產危機是存在多年的宿疾，隨著政黨輪替在親中與反中之間擺盪，不斷堆疊；當政治再也無力解決問題，民怨大爆發自是必然。最值得玩味的是強生的逼宮下台：一個月前，強生剛剛逃過執政黨議員對他的不信任投票，以為自己已穩住江山；誰料，這回是他的內閣閣員棄他而去，短短兩天內有50多人拋出辭呈，擅長民粹政治的強生終於走到盡頭。

相對於保守謹慎的英國政壇，強生是一個異類。他一頭亂髮，喜歡吹牛，華而不實，粗疏懶散，私德不檢。但不知何故，這樣的膨風特質，在某種時空吸引了英國人的喜愛。在擔任了八年倫敦市長之後，他成為鼓吹英國「脫歐」的旗手，終至把自己推上首相的位置。英國《經濟學人》曾直言批評「強生有毒」，並把毒素注入英國，此話所言不虛；這次強生辭職，《經濟學人》更重批是「小丑垮台」，並要求他立刻走人。問題是，一個小丑被奉為政治領袖多年，英國人花了多大的代價才認清這個事實。

表面上看，強生這次垮台，是其副黨鞭品契爾在酒吧猥褻兩名男子的性騷擾風波所引發。但強生用人隨便，出事後又刻意包庇，令人忍無可忍。何況，在此之前，強生違背自己的防疫禁足令，在其唐寧街官邸開趴，無德無行之狀已令社會沸騰。他對英國更大的傷害，則是和反對黨唱和鼓吹「脫歐」，使國家陷於前景不明之境多年，卻為自己贏得巨大聲名。他展現的，是政治人物如何利用國家空轉的間隙，把它變成自己獲益的機會之窗。未來幾年，如果蘇格蘭及北愛爾蘭相繼通過「脫英」公投，大不列顛變成了「小英格蘭」，都應「歸功」於強生鼓吹「脫歐」之遺毒。

值得注意的是，這次發難推倒強生的兩名閣員，一是財政大臣蘇納克，一是衛生大臣賈維德。他們率先請辭，隨即在內閣中引發海嘯般的連鎖反應，48小時內接連有五十多人拋出他們的辭呈。然後，一行人前往首相辦公室，要求強生「有尊嚴地離開」。諷刺的是，上個月強生才面對了一次同黨議員的不信任投票，並僥倖過關；誰料，旋即遭到眾叛親離的閣員伏擊下台。可見，英國政壇對強生的忍無可忍，已到了極限。

在崩落的前夕，一切看起來似乎仍然鞏固與美好，強生毫無所覺；但人心翻轉的瞬間來得如此快速，他轉眼就跌落谷底。英國作為民主政治的發源地，即使有被全世界當成典範的國會制度，仍無法免於被浮華民粹的強生玩弄，令人唏噓。但無論如何，這50多名閣員集體辭職逼宮的演出，仍是令人動容的一幕，顯示政界力挽狂瀾的意志依然強大。相形之下，同樣陷在民粹漩渦中的美國，儘管前總統川普煽動國會暴亂的事件受到嚴正檢視，仍無法阻擋川普再起的波潮。

英國 脫歐 安倍

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