斯里蘭卡總統辭職 反對黨組新政府

斯里蘭卡 民眾闖入位於首都可倫坡的總統府、總統官邸和總理私人住宅，要求總統拉賈帕克薩下台。總統和總理表明願意辭職後，可倫坡街頭恢復平靜。反對黨10日將齊聚商討籌組新政府。

目前尚不清楚拉賈帕克薩是否參與會面，政府發言人薩馬拉納亞克表示，他沒有關於總統動向的資訊。斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那證實，總統拉賈帕克薩將於13日下台。拉賈帕克薩8日已離開總統官邸，被護送到安全地點。

部分抗議群眾依舊留在總統官邸和總理威克瑞米辛赫私人住宅，稱會待到他們下台。軍隊部署在可倫坡周圍，國防參謀長席爾瓦籲大眾支持維持法律和秩序。

反對黨議員蘇曼提朗表示，所有反對黨結合可輕易跨越成為國會多數所需的113席門檻，希望能在10日達成共識。威克瑞米辛赫表示，新政府一成立他就會下台。如果總統和總理下台，國會議長阿貝瓦迪那將接任臨時總統。

抗議群眾指控總統拉賈帕克薩家族貪汙腐敗濫權誤國，令整個國家陷入危機。拉賈帕克薩家族被控從十多年前開始，向中國等國家大量借貸，建設一些乏人使用的港口、機場和板球場，導致斯國逐漸累積難以償還的巨額債務。

斯里蘭卡已暫停償還今年到期的大約70億美元外國貸款 ，而2026年之前共須償還250億美元貸款，外債總額為510億美元。

另外，拉賈帕克薩一些錯誤政策，也被認為釀成當前災難。他在2019年宣布大幅減稅，降低消費稅、企業稅，取消資本利得稅，當時企業界一致好評，但國庫收入卻大減造成財政惡化。

斯里蘭卡欠下巨額外債，以致沒有一家供應商願意讓這個印度洋島國賒帳購買燃料，也因此無法持續供電。幾個月來，每天停電十幾個小時已成為斯里蘭卡常態，同時還伴隨藥品和進口食物等基本物資嚴重短缺。

新冠疫情導致斯國觀光 業重挫，影響外匯收入，俄烏戰爭導致糧價大漲，更讓斯國經濟雪上加霜。如今斯國外匯存底已經用光，總理威克瑞米辛赫日前宣布斯國已破產。

美國國務卿布林肯今天表示，俄羅斯限制烏克蘭穀物出口，可能是導致斯里蘭卡動盪的因素，同時表示憂心可能還會激發其他危機。