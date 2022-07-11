我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

斯里蘭卡總統辭職 反對黨組新政府

編譯羅方妤／綜合10日電

斯里蘭卡民眾闖入位於首都可倫坡的總統府、總統官邸和總理私人住宅，要求總統拉賈帕克薩下台。總統和總理表明願意辭職後，可倫坡街頭恢復平靜。反對黨10日將齊聚商討籌組新政府。

目前尚不清楚拉賈帕克薩是否參與會面，政府發言人薩馬拉納亞克表示，他沒有關於總統動向的資訊。斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那證實，總統拉賈帕克薩將於13日下台。拉賈帕克薩8日已離開總統官邸，被護送到安全地點。

部分抗議群眾依舊留在總統官邸和總理威克瑞米辛赫私人住宅，稱會待到他們下台。軍隊部署在可倫坡周圍，國防參謀長席爾瓦籲大眾支持維持法律和秩序。

反對黨議員蘇曼提朗表示，所有反對黨結合可輕易跨越成為國會多數所需的113席門檻，希望能在10日達成共識。威克瑞米辛赫表示，新政府一成立他就會下台。如果總統和總理下台，國會議長阿貝瓦迪那將接任臨時總統。

抗議群眾指控總統拉賈帕克薩家族貪汙腐敗濫權誤國，令整個國家陷入危機。拉賈帕克薩家族被控從十多年前開始，向中國等國家大量借貸，建設一些乏人使用的港口、機場和板球場，導致斯國逐漸累積難以償還的巨額債務。

斯里蘭卡已暫停償還今年到期的大約70億美元外國貸款，而2026年之前共須償還250億美元貸款，外債總額為510億美元。

另外，拉賈帕克薩一些錯誤政策，也被認為釀成當前災難。他在2019年宣布大幅減稅，降低消費稅、企業稅，取消資本利得稅，當時企業界一致好評，但國庫收入卻大減造成財政惡化。

斯里蘭卡欠下巨額外債，以致沒有一家供應商願意讓這個印度洋島國賒帳購買燃料，也因此無法持續供電。幾個月來，每天停電十幾個小時已成為斯里蘭卡常態，同時還伴隨藥品和進口食物等基本物資嚴重短缺。

新冠疫情導致斯國觀光業重挫，影響外匯收入，俄烏戰爭導致糧價大漲，更讓斯國經濟雪上加霜。如今斯國外匯存底已經用光，總理威克瑞米辛赫日前宣布斯國已破產。

美國國務卿布林肯今天表示，俄羅斯限制烏克蘭穀物出口，可能是導致斯里蘭卡動盪的因素，同時表示憂心可能還會激發其他危機。

斯里蘭卡 貸款 觀光

上一則

南非槍手濫射 2間酒館19死

下一則

烏總統撤換5使節 包括口無遮攔駐德大使

延伸閱讀

斯里蘭卡總統辭職 反對黨組新政府

斯里蘭卡總統辭職 反對黨組新政府
難獨抗川粉…共和黨愈多人搶2024總統門票 愈有利川普

難獨抗川粉…共和黨愈多人搶2024總統門票 愈有利川普
斯里蘭卡總統宣布辭職 將於13日下台

斯里蘭卡總統宣布辭職 將於13日下台
難平眾怒 斯里蘭卡總理住宅遭縱火

難平眾怒 斯里蘭卡總理住宅遭縱火

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
安倍晉三與妻子昭惠1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

2022-07-08 07:35
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
英國首相強生。(Getty Images)

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

2022-07-07 08:18
日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。(取材自推特)

安倍中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

2022-07-08 01:09

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃