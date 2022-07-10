斯里蘭卡示威闖入總統官邸 總統、總理雙雙下台

已在斯里蘭卡街頭沸騰三個月的民怨9日延燒到最高點，示威民眾衝入總統官邸。總統和總理隨即承諾請辭。（歐新社）

斯里蘭卡 面臨70年來最嚴重經濟危機，民眾示威持續已三個月，9日更有上千名抗議者闖入位於首都可倫坡的總統府和總統官邸 斯里蘭卡示威民眾9日闖入可倫坡的總統官邸，但總統拉賈帕克薩在軍隊護送下早一步撤離。（路透） ，要求總統拉賈帕克薩下台。總統官邸被占數小時後，拉賈帕克薩宣布7月13日下台；總理威克瑞米辛赫稍早與多名政黨領袖緊急會商後，發聲明表示願意辭職。

幾個月來，斯里蘭卡民眾在總統府靜坐示威，今天有數千名抗議人士破壞大門闖入府區內，總統官邸和總統府的軍警都無法擋住群眾壓力。據悉，可倫坡警方設下多道路障，並以催淚彈及強力水柱試圖阻擋示威民眾，但仍被突破防線，示威者約在中午成功占領總統官邸。

據斯里蘭卡電視媒體播出的畫面，一些示威者手持國旗和安全帽衝進拉賈帕克薩的官邸，有人跳進總統官邸內的游泳 池慶祝。根據臉書上直播畫面，屋內的房間和走廊有數百名示威者闖入，高呼反拉賈帕克薩的口號。官邸周邊道路則擠滿情緒激昂的示威群眾，估計有數萬人。當地醫院表示，至少21人受傷送醫，包括2名員警。

拉賈帕克薩本人已於8日被護送離開官邸。媒體引述可倫坡港務長報導，有車隊護送黑色長車內的乘客登上一艘軍艦，另有一批行李被送上另一艘軍艦，這兩艘軍艦之後一起離開港口。

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩發聲明，表示願意辭職。（歐新社資料照片）

路透報導，斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那發布影片聲明表示，總統已通知他，自己將於13日辭職。阿貝瓦迪那表示：「（總統）於7月13日下台的決定是為確保政權和平交接。因此我要求民眾尊重法律、維持和平。」

稍早之前，總理辦公室也發聲明中說：「威克瑞米辛赫告訴政黨領袖，他願意辭去總理職務，讓所有黨派組成的新政府來接管。」但他在可倫坡的住宅仍遭到示威民眾縱火焚燒，他本人則已前往安全地點躲避。

斯里蘭卡民眾4月起發起數波大規模示威，迫使當時的總理馬興達．拉賈帕克薩於5月9日下台，之前已曾4度出任總理的威克瑞米辛赫則於3天後緊急回鍋，並兼任財政部 長。