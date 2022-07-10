安倍中彈身亡…94歲母聞訊痛哭 父親、兒子都遇刺

日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。（取材自推特）

日本 前首相安倍 晉三8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，震驚全球，安倍洋子當時在療養院 吃午餐看電視時得知消息，當場痛哭。事實上，事實上，安倍1個月前才幫母親安倍洋子過94歲生日，與妻子昭惠、三位兄弟合影，未料這張照片成為最終合照，令網友感嘆。

日本週刊Friday報導，事發當下，安倍洋子正在療養院用午餐，看新聞時得知消息，當下還沒馬上意識到是自己的兒子被槍擊，當服務員匆忙要關掉電視時，她才不禁掉下淚來。安倍洋子的父親岸信介1960年代因修改「日美安全條約」，遭到右翼人士不滿刺傷，所幸當時獲救保住一命，未料這次兒子遇害不治，令外界感慨。

安倍晉三6月14日才在推特發文PO出全家福，與妻子、哥哥安倍寬信以及弟弟岸信夫齊聚一堂，並寫道：「今天是母親的94歲生日。三兄弟久違地聚在一起，開心地談著小時候的事。」未料時隔不到一個月天人永隔。

不少網友事發後轉發貼文，留言「失去兒子的媽媽一定很痛苦」、「看到這張照片哭了很多次」、「我希望安倍還可以這樣笑著」。

此外，安倍中彈後送醫急救，妻子安倍昭惠當下接獲消息，立馬趕赴奈良縣立醫科大學附屬醫院。據了解，安倍昭惠趕往醫院前一直表現得很穩重，但得知安倍狀況危急後情緒崩潰，淚流滿面；她前往奈良之前對熟人說道，「他再也不能從政了」，聲音平靜而顫抖。