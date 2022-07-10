安倍才遇刺…新加坡男涉嫌煽動「暴力攻擊」李顯龍被捕

新加坡總理李顯龍（左二）和前日本首相安倍晉三（中），曾於2019 年一同出席在泰國曼谷舉行的東協-日本峰會。（路透）

前日相安倍 晉三8日遭到槍殺，全球哀悼。沒想到同時，新加坡 總理李顯龍也成為暗殺目標，一名45歲男子因涉嫌煽動攻擊李顯龍被捕。

據悉，這名姓名、背景不詳的男子，8日下午在亞洲新聞頻道（CNA）臉書專頁報導安倍中槍的貼文下留言，煽動暴力針對李顯龍。CNA報警後，警方追蹤鎖定這名男子，當晚拘捕他並沒收筆電、平板和手機，進行調查。

根據新加坡法律，涉嫌製作或發表煽動暴力內容的電子檔案，可判罰款以及5年有期徒刑。

李顯龍在聽聞安倍憾事之後，致函日本 首相岸田文雄表達哀悼，並強調新加坡強烈譴責這項「毫無理性的暴力行為」。

據新加坡外交部公布的信函內容，李顯龍代表新加坡政府對安倍不幸逝世，表達最誠摯慰問。他說，李顯龍表示，有幸與安倍共事近10年，在安倍支持下，新加坡與日本的關係越來越強健。

李顯龍說，安倍是活躍的國際政治家，任內深化日本與東協、APEC（亞太經濟合作會議）等區域組織的互動化。他並強調，若沒有安倍和日本的遠見及領導，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）就不會成功締結。

李顯龍表示：「安倍先生將永遠被銘記為新加坡的好朋友」。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在2017年、前總統川普（Donald Trump）執政時期退出TPP後，以日本為首的11國將此協定改組為CPTPP。成員國之一的新加坡今年擔任CPTPP輪值主席國。