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斯里蘭卡示威者闖入總統官邸後 總理鬆口願請辭

槍殺安倍兇嫌自製手槍 鄰居：他的房間每晚傳怪聲

斯里蘭卡示威升溫 大批抗議者闖官邸 傳總統已逃亡

編譯羅方妤／即時報導
斯里蘭卡民眾對於政府處理經濟危機的方式感到憤怒，發動大規模反政府示威，成千上萬的抗議者突破警方路障衝進位於首都可倫坡的總統官邸。Getty Images
斯里蘭卡民眾對於政府處理經濟危機的方式感到憤怒，發動大規模反政府示威，成千上萬的抗議者突破警方路障衝進位於首都可倫坡的總統官邸。Getty Images

英國每日郵報報導，斯里蘭卡民眾對於政府處理經濟危機的方式感到憤怒，發動大規模反政府示威，成千上萬的抗議者突破警方路障衝進位於首都可倫坡的總統官邸，街頭抗議變得暴力。斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）9日召集政黨領袖進行緊急會議應對。

斯里蘭卡政府用光外匯存底，無法進口食品、燃料和藥品等重要商品，國家因此陷入癱瘓。

中央社／台北9日電

斯里蘭卡示威群眾今天中午左右闖進斯里蘭卡總統官邸，根據媒體報導，總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已經逃離官邸。

斯里蘭卡媒體「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，示威群眾上午朝拉賈帕克薩官邸行進，沿路突破多道路障及防線，警方發射催淚彈仍無法阻止憤怒的民眾，最後就連警方也撤離現場。

根據當地媒體記者在社群網站貼出的影片，示威民眾高舉雙手呼喊戈塔巴耶．拉賈帕克薩下台的口號。從影片中看來，示威者有數千人之眾，可以見到身穿軍服者無力阻止，只能閃到一旁。

印度News18電視台報導，戈塔巴耶．拉賈帕克薩已經逃離官邸。

斯里蘭卡經濟近月來逐步崩潰，外匯存底幾乎用盡，民生必需品進口停滯，燃料、食品和其他民生必需品嚴重短缺，早在4月就已爆發全國性的示威，當時的總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於5月9日宣布辭職。

馬興達．拉賈帕克薩是戈塔巴耶．拉賈帕克薩的胞兄。

世界糧食計劃署（WFP）最近發布評估報告，超過600萬斯里蘭卡人正失去糧食保障，不知道下一餐有無著落。

斯里蘭卡 社群網站 英國

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