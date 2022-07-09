日參院選舉前夕安倍殞落 岸田內政外交可能微調

岸田文雄（前）8日就安倍遇刺事件會見傳媒。（美聯社）

日本 10日將舉行參議院選舉，前日相安倍 晉三遭槍擊身亡，讓各黨輔選行程大亂。分析認為，安倍槍擊事件將為自民黨拉來更多同情票，預料將在大選勝出，或可達修憲門檻的三分之二議席；此外，現任首相岸田文雄 將走出安倍晉三陰影，更加確立他的首相地位，內政外交或許會有所微調。

槍擊案發生後，包括執政的自民、公明黨，及在野的立憲民主黨等都中止8日選舉活動，原本在山形縣拉票的岸田文雄隨即趕回首相官邸，並下令所有在各地幫忙助選的閣員立即返回東京。

自民黨已決定9日恢復預定行程，岸田文雄表示，捍衛作為民主基礎的自由公正選舉，永遠不屈服於暴力，將在選舉中全力以赴到最後；他並向日本人民喊話，請所有人共同努力保護民主。

日本民眾獻花悼念安倍。（路透）

日媒產經新聞分析，安倍雖然卸任首相，但對修憲、外交、安保等議題都積極表態，作為黨內最大派閥的領導人，也主導黨內討論，更擔任自民黨修憲實現本部的最高顧問。安倍對於日本內政外交政策的影響甚深，透過引導輿論來對岸田政府施壓；岸田政府經常提及將防衛預算提升至國內生產總值（GDP）的2%以上，就是受安倍影響。

安倍的離世恐讓日本政府失去修憲與加強防衛力的推動力，岸田可能會被要求展現更強的領導力。另一方面，安倍的死也可能影響自民黨內部派系運作，安倍派能否團結一致選出新領導，或可能陷入分裂。

不過，分析認為，自民黨在本次選舉本就占有優勢，安倍遇刺不會顛覆自民黨的選情，甚至有機會帶來更多同情票，讓自民黨等支持修憲勢力保持三分之二多數議席。現行日本憲法包含永遠放棄發動戰爭、不保持陸海空軍及其他戰爭力量等條文，因此被稱為和平憲法。修憲是安倍晉三畢生目標，岸田上台後也多次表示會推進相關議程。