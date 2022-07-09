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G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

強生堅持當看守首相 傳他想在官邸辦婚禮 朝野要求下台

編譯羅方妤／綜合8日電

英國首相強生7日宣布辭去保守黨黨魁，但稱在選出新黨魁前依舊留任首相。黨內同仁不滿這項決定，憂心強生缺乏繼續留任的權力，且可能在擔任「看守首相」時胡搞，因此推動強生盡速下台，由副首相拉布暫代領袖。最大反對黨工黨也對此不滿，威脅在國會發動不信任投票，立即將他趕下台。

保守黨官員將於11日制定黨魁選舉時間表，目標在今年夏季結束前選出新黨魁。保守黨議員將先投票表決，淘汰候選人人數直到剩下兩位，最後由全體黨員投票選出新黨魁。

檢察總長蘇拉．布雷弗曼率先宣布參選，下議院外交事務委員會主席圖根哈特隨後加入。帶頭請辭推動推翻強生的前衛生大臣賈維德、前財政大臣蘇納克可能參選，外交大臣特拉斯、國防大臣華萊士和交通大臣夏普斯也可能宣布問鼎黨魁。

儘管已有保守黨員表態參選，但強生仍領導看守政府。強生承諾在剩下任期不會作出任何重大政策決定，但許多保守黨人表示，在俄烏戰爭爆發及糧食、能源價格飛漲導致生活成本危機惡化之際，英國不需要跛腳鴨領袖。

此外，強生請辭演說明確表示了他不願意下台，一些保守黨人也對強生留任意圖抱持謹慎態度。有些人推動強生下台，讓副首相拉布暫代領袖。

工黨黨魁施凱爾也表態強生應徹底去職，「這個荒謬劇不應拖上數個月」；蘇格蘭首席大臣斯特金和自由民主黨黨魁戴維都表明，強生「最好今天就走人」。

英國多家媒體則指出，強生留任是打算使用首相鄉下別墅「契克斯」（Chequers），在本月30日舉行去年因防疫規範而未能舉行的婚禮派對，且已寄發邀請函，但強生友人斥責相關傳聞是無稽之談。

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