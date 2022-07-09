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G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

俄外長在G20外長會議遭圍攻 「自說自話」後怒離席

記者張文馨／華盛頓報導
俄羅斯持續侵略烏克蘭，俄國外長拉夫洛夫（前右）8日出席G20外長會議，遭各國代表連番圍剿砲轟。（路透）
俄羅斯持續侵略烏克蘭，俄國外長拉夫洛夫（前右）8日出席G20外長會議，遭各國代表連番圍剿砲轟。（路透）

20國集團（G20）外長會議第二日，美國國務卿布林肯拒絕與俄羅斯外交部長拉夫洛夫個別會晤，拉夫洛夫8日不滿西方國家聯合抨擊俄國侵略烏克蘭而退席抗議。拉夫洛夫揚言，若西方國家「孤立莫斯科形同開打經濟戰，俄國將轉向中國、印度等非西方國家」。他還強調，自己不會追著美國要求進行會談。

俄羅斯和西方官員8日分別批評對方自說自話，G20會後沒有聯合聲明或達成任何協議。

相較西方國家的財金首長在今年4月下旬的G20會議上，退席抵制與會的俄國代表發言，來譴責俄羅斯侵略烏克蘭；如今在印尼舉行的G20外長會議，是俄國代表退席抗議。

路透報導，印尼將會議主題定在應對俄烏戰爭爆發後的全球經濟影響，討論糧食和能源安全。拉夫洛夫稱西方國家在G20會議中「瘋狂批評」俄羅斯，不僅離題，還錯失解決全球經濟問題的機會。

拉夫洛夫說，若西方世界想看到的是烏克蘭打敗俄國，那沒什麼可以談了，這也會讓基輔離俄烏和平協議越來越遠。

歐盟外交政策高級代表波瑞爾表示，拉夫洛夫在會中發言完畢，也不聽別人說什麼就離開，這不太尊重人；G20的8日下午議程安排烏克蘭外交部長庫列巴透過視訊演說，拉夫洛夫則缺席。

美俄兩國外長會前表態不會舉行場邊會談，拉夫洛夫在會議室仍與布林肯交談；印尼外交部長蕾特諾表示，不知道他們說了什麼，美國事後也未說明。

此外，美國今天宣布，將增加更多高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）和新型精準火砲彈藥給烏克蘭，加強烏軍鎖定俄羅斯軍火庫和供應鏈的攻擊力。另外，英國研判，俄軍當前戰術目標可能是烏克蘭東部的希維爾斯克市。入侵烏克蘭4個多月後，俄羅斯總統普亭7日挑釁稱還沒認真打；烏克蘭總統澤倫斯基矢言不被擊垮。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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