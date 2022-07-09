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150頭長鬚鯨返南極 近半世紀來頭一遭

編譯中心／綜合8日電

根據科研期刊「科學報告」（Scientific Reports）今天刊出的一份研究指出，有大量長鬚鯨已重返南極附近的世代覓食區，多達150頭，是自從近半個世紀前禁捕長鬚鯨以來的頭一遭。

科學家表示，回到「祖傳」覓食地的鯨魚數量增加，對海洋生態體系與長鬚鯨本身都是再好不過的事。

華爾街日報報導，研究人員認為這項意外發現之所以令人振奮，不僅在於保育長鬚鯨有成，也有益牠們所處的海洋生態系統健康。鯨魚的糞便為浮游植物施肥，然後磷蝦等小型蝦類動物吃浮游植物，而磷蝦又成為海豚、海豹、企鵝和其他鯨類的食物。

這份研究的第一作者、德國漢堡大學生態學家赫爾（Helena Herr）說：「我們正見證一個大型海洋哺乳物種的復原，這在當前生物多樣性與物種頻頻喪失的年代彌足珍貴。」

研究指長鬚鯨在南半球的數量，已從1976年國際捕鯨委員會（IWC）頒布暫時禁捕時的3000頭，增加至目前近8000頭。在1976年禁捕前，約70萬頭長鬚鯨死於人類獵捕。

按赫爾的說法，一頭長鬚鯨媽媽每三到四年才會生出一隻寶寶，是牠們數量復原如此之慢的原因之一。

國際自然保育聯盟（IUCN）認為，由於數量仍稀少，長鬚鯨在南、北半球依舊屬於瀕危物種，但長鬚鯨在南半球數量增加，反映出其他鯨類同樣獲得喘息。太平洋灰鯨已於1994年被美國聯邦機構認定復原有成，大多數的座頭鯨類也在2016年被移出瀕危名單。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，除人類捕獵，威脅鯨魚生存的因素另含與船隻相撞、被漁網纏住等，當然氣候變遷也是一大威脅，海水暖化會壓縮鯨魚的生存空間與食物來源。

長鬚鯨可長達85英尺（約26公尺）、重達80噸，是地球上僅次藍鯨的第二大動物，以磷蝦和小魚為食，且能以時速40公里的游速進食。赫爾說，長鬚鯨游速如此之快，以致一般典型的研究船很難跟得上。

華爾街 氣候變遷 德國

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