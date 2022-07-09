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回家了…遺孀一路相伴 安倍遺體7小時車程抵東京住家

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

安倍中彈撐5小時等妻到院訣別 結婚35年無子女仍恩愛

編譯中心／綜合8日電
安倍晉三（左）與妻子昭惠（右）1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）
安倍晉三（左）與妻子昭惠（右）1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

前日相安倍晉三遭槍擊，急救無效傷重不治。日媒報導，安倍中彈送醫約5小時，安倍的妻子安倍昭惠事發後從東京趕往奈良縣立醫科大學附屬醫院，兩人見面後過了8分鐘，院方宣告安倍死亡，彷彿就是等妻子前來見他最後一面。兩人結褵35年，雖膝下無子仍相當恩愛，據悉6月9日是他們結婚32周年，沒想到才過一個月就天人永隔。

日媒「Smart Flash」報導，安倍妻子昭惠本姓松崎，是森永製菓公司千金，曾在日本最大的廣告公司電通任職，經介紹認識擔任眾議員安倍晉太郎秘書官的安倍晉三。

據悉首次見面時，安倍昭惠對於年長7歲、個性沉悶的安倍晉三沒什麼好感，反而是安倍「一見鍾情」，展開猛烈追求攻勢。

兩人交往三年後於1987年結婚，婚後沒有子女，養了一隻叫羅伊的狗。

儘管已是老夫老妻，60歲的安倍昭惠仍會親暱稱呼丈夫「小晉」，安倍晉三也曾在臉書分享，「家庭幸福的秘訣，就是向妻子投降」。安倍昭惠也說，「小晉」看似嚴肅，卻有不為人知的一面，在成為首相以前最喜歡和她一起外帶路邊攤的烤雞肉串，去看恐怖電影，有時還會從暗處跳出來嚇她。

不過安倍昭惠曾因為頻繁分享夫妻私生活，被批評「不知輕重」。她2016年捲入「森永學園榮譽校長」醜聞，新冠疫情期間又被爆料未戴口罩參拜神社、舉辦賞櫻會，負面爭議不斷。儘管如此，安倍晉三仍處處為昭惠說話，還曾向在野黨議員表明，「我的妻子不是公職人員，你們把她當成罪犯一樣，讓我很不高興。」

安倍昭惠曾坦言，嫁入政治世家壓力頗大，也曾為了不孕問題積極求醫，但如今已經能夠接受事實。她當年結婚時，接受「富士電視台」採訪表示，自己「沒有嫁錯老公，會一直跟他走下去」，35年夫妻生活也確實甜蜜，如今令人更加惋惜。

安倍 眾議員 疫情

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