射殺安倍槍手住處搜出疑似爆裂物 疑預謀犯案 今春就在準備槍
日本前首相安倍晉三8日遭槍擊後送醫搶救不治，凶嫌是41歲前海上自衛隊隊員山上徹也。綜合日媒報導，奈良縣警方在凶嫌住處搜出疑似爆裂物，調查人員還指出山上徹也疑似在今年春季時就準備類似手槍的物品，可能使用其中一把刺殺安倍，令人懷疑他是預謀犯案。
朝日電視台報導，調查消息人士指出，山上談到自製類似手槍的物品時表示「一把槍有六發子彈，還做了不只一把，是在今年春季製造的」，由此可知山上很可能是預謀犯案。
每日新聞報導，41歲槍手山上徹也高中3年都是啦啦隊隊員，個性溫和，而他目前的住處距離案發現場僅3公里。
山上的住處在JR奈良站附近一棟8層樓住宅大樓，位於案發現場東南方約3公里處。一名男性居民透露，房間約有6張榻榻米大小，月租3.8萬日圓（約279.6美元），住戶大多是學生或單身上班族，不會互相交流。多名住戶被問及山上的問題都表示不知情。
山上過去就讀奈良縣大和郡山市縣立高中，一名母親透露，她的長子和山上高一時是同班同學，但記憶中，兩人不曾對話。據她長子說法，山上高中三年是啦啦隊隊員，性格溫和。
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