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射殺安倍槍手住處搜出疑似爆裂物 疑預謀犯案 今春就在準備槍

編譯羅方妤／即時報導
奈良縣警方在刺殺日本前首相安倍晉三凶嫌山上徹也住處搜出疑似爆裂物，調查人員還指出山上似在今年春季時就準備類似手槍的物品。路透
奈良縣警方在刺殺日本前首相安倍晉三凶嫌山上徹也住處搜出疑似爆裂物，調查人員還指出山上似在今年春季時就準備類似手槍的物品。路透

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊後送醫搶救不治，凶嫌是41歲前海上自衛隊隊員山上徹也。綜合日媒報導，奈良縣警方在凶嫌住處搜出疑似爆裂物，調查人員還指出山上徹也疑似在今年春季時就準備類似手槍的物品，可能使用其中一把刺殺安倍，令人懷疑他是預謀犯案。

朝日電視台報導，調查消息人士指出，山上談到自製類似手槍的物品時表示「一把槍有六發子彈，還做了不只一把，是在今年春季製造的」，由此可知山上很可能是預謀犯案。

每日新聞報導，41歲槍手山上徹也高中3年都是啦啦隊隊員，個性溫和，而他目前的住處距離案發現場僅3公里。

山上的住處在JR奈良站附近一棟8層樓住宅大樓，位於案發現場東南方約3公里處。一名男性居民透露，房間約有6張榻榻米大小，月租3.8萬日圓（約279.6美元），住戶大多是學生或單身上班族，不會互相交流。多名住戶被問及山上的問題都表示不知情。

山上過去就讀奈良縣大和郡山市縣立高中，一名母親透露，她的長子和山上高一時是同班同學，但記憶中，兩人不曾對話。據她長子說法，山上高中三年是啦啦隊隊員，性格溫和。

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