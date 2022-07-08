糧食、能源飆漲 7100萬人挨餓 斯里蘭卡人醬汁配白飯

斯里蘭卡僧侶7日在可倫坡示威，促請總統就國家持續的經濟危機下台。（Getty Images）

聯合國 開發計畫署7日發布報告指出，全球糧食和能源價格飆升迫使世界最貧困國家的7100萬人民陷入貧窮。根據報告，過去三個月開發中國家貧窮率上升速度，比新冠疫情爆發時還快，物價飆升部分原因則是俄羅斯侵略烏克蘭。

中央社引述法新社報導，聯合國開發計畫署報告檢視了159個國家，發現巴爾幹半島、裏海地區、撒哈拉沙漠以南、非洲面臨物價飆漲的後果最為嚴峻，包括亞美尼亞、烏茲別克、布吉納法索、迦納、肯亞、盧安達、蘇丹、海地、巴基斯坦、斯里蘭卡 、衣索比亞、馬利、奈及利亞、獅子山、坦尚尼亞及葉門。

署長施泰納表示：「空前的物價飆漲，對世界各地許多人來說，昨天能買到的食物，今天已經變得難以負擔。」並表示生活成本危機將導致社會動盪日益加劇風險。

報告中警告，各國央行藉由升息處理通貨膨脹 時，「有可能引發進一步的經濟衰退所造成的貧困，這會加劇危機，加速且加深全球貧窮問題」。

另據世界糧食計畫署（WFP）最近發布評估報告，超過626萬斯里蘭卡人正失去糧食保障，不知道下一餐有無著落。斯里蘭卡的通貨膨脹率已高達57.4%，對許多斯里蘭卡家庭來說，健康的三餐越來越遙不可及。

斯里蘭卡正面臨其最嚴重的經濟危機。圖為一名搬運工在可倫坡運送一袋袋乾糧。(新華社)

根據報告，有61%的斯里蘭卡家庭只能將就進餐，以減少節省伙食開支，例如少吃或吃較不營養的食物；隨著危機加劇，會有更多斯里蘭卡家庭被迫如此生活。有婦女表示，這些日子以來只能用醬汁配白飯。

斯里蘭卡經濟近月來逐步崩潰，外匯存底幾乎用盡，民生必需品進口停滯，燃料、食品和其他民生必需品嚴重短缺，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）5日對國會表示，斯里蘭卡已經破產。