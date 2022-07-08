強生下台…俄政商：小丑走人了 烏民心碎：他有烏克蘭魂

在基輔的畫展中，強生畫像處於顯眼位置攬客。(路透)

英國首相強生今天宣布辭職，俄國 克里姆林直言和強生不喜歡彼此，俄國政商人士得知強生辭職後更歡慶。烏克蘭 人則對此心碎，擔心開戰以來堅實的後盾瓦解。

中央社引述法新社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫在強生宣布辭職後開酸：「我們希望有個更專業、會透過對話決策的人領導英國，但目前看來希望渺茫。」佩斯科夫談及強生時說：「他確實不喜歡我們，而我們也不喜歡他。」

英俄關係多年來不佳，自俄國侵烏以來更幾乎崩潰，因為英國政府制裁了數十名與克里姆林宮當局關係密切的俄國大亨。路透報導，俄國政商人士當天歡慶強生下台，稱「愚蠢的小丑」終於走人了。

克里姆林宮發言人佩斯科夫。（路透）

俄國鋁業巨擘德里帕斯卡（Oleg Deripaska）表示，對於強生而言這是個「不光彩的結局」，「他的良心將因俄烏這場毫無意義的衝突，所造成上萬條生命殞落而受傷害」。俄國國家杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）也說「小丑走了」，「他是力挺烏克蘭抗俄的主要人士之一，歐洲領袖須思考這個政策的走向」。

而對陷入戰火的烏克蘭來說，英國是最堅定的盟友，給金援、給武器、幫訓練、幫喉舌，強生下台後，接任者未必會如他一般力挺烏克蘭。

烏克蘭「基輔歷史博物館」正舉辦一場各國政要的畫展，畫中人物包括英國女王 、美國總統拜登，其中強生的畫就占好幾幅，博物館員工更把強生的畫放在顯眼處攬客：「強生在烏克蘭人中超級受歡迎，經過的路人認出他，就會進來詢問畫展相關事宜。」一名居民告訴路透：「（強生下台）太可惜了，烏克蘭需要的幫助是越多越好。」

一名餐廳老闆說，就算強生下台了，如果願意光顧他的店，他願免費招待：「他點的所有東西都免費，因為他過去、現在都幫助我們國家，你可以說（他有）烏克蘭魂。」