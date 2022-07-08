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動漫「遊戲王」作者陳屍海上 遺體受損疑遭沙魚啃咬

編譯中心／綜合7日電
高人氣指數的遊戲王卡片，本周起在包盒加註「12歲以下請斟酌理解遊戲規則與文字之能力購買使用」，加強說明。（記者黃福其／攝影）
高人氣指數的遊戲王卡片，本周起在包盒加註「12歲以下請斟酌理解遊戲規則與文字之能力購買使用」，加強說明。（記者黃福其／攝影）

日本人氣少年漫畫「遊戲王」作者高橋和希（本名高橋一雅），6日在沖繩縣名護市外海被發現身亡，得年60歲。日媒報導，目前海上保安署與警察正在詳細調查死因，但消防部門指出，高橋的遺體腹部和下半身有損傷，疑似是被沙魚等海洋生物啃咬。

日本新聞網（JNN）報導，沖繩縣名護市的某海上遊樂設施業者6日上午發現外海疑似有人類屍體漂浮在海面上，因此通報海上保安署。警方出動後在距離海岸300公尺處發現屍體，身上帶有浮潛設備，下半部與腹部有疑似遭沙魚等海洋生物啃咬的痕跡。

人氣少年漫畫「遊戲王」作者高橋和希（本名高橋一雅）在沖繩縣名護市外海被發現身亡，...
人氣少年漫畫「遊戲王」作者高橋和希（本名高橋一雅）在沖繩縣名護市外海被發現身亡，享壽60歲。（擷取自推特）

據了解，高橋和希日前獨自到沖繩觀光，警方6日晚間卻接獲租車業者通報無法聯繫上他，於是海上保安署懷疑上午發現的遺體可能正是高橋和希，並就此展開調查。海上保安署7日確定死者就是高橋和希，並正式對外公布死訊，引發熱議。

高橋和希創作的「遊戲王」風靡亞洲，一場去年6月舉行的司法拍賣會就足以證明。當時，中國安徽滁州市司法拍賣競標「遊戲王」卡牌「青眼白龍白金卡」，竟上演競價失控場面，起價僅80元人民幣（約11.9美元），經2000多輪競買後，價格暴漲100萬倍，法院宣告中止前已突破8700萬元人民幣（約1297.3萬美元）。

據悉，「青眼白龍白金卡」在全球限量發售僅500張，且用黃金打造，因此在動漫圈內有很高的收藏價值。

拍賣 日本 警察

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