世衛：猴痘蔓延破6000例 新增2死共奪3命

世界衛生組織（WHO）指出，從6月27日更新數據以後，猴痘疫情 再新增2起死亡病例，使今年年初以來的病歿人數達到3人。此外，又多了9國通報確診個案，累計入侵59個國家與地區。

世衛 表示，自上次更新數據以來，猴痘感染病例已飆升77%至6027例，其中大部分病例出現在歐洲地區。確診個案數超過千例的國家包括英國（1351例）、西班牙（1256例）與德國（1242例）。歐洲以外的國家病例數較多的是美國（460例）、加拿大（300例）。然而通報顯示，所有3起死亡病例都發生在非洲。

世衛報告也顯示，在可獲得性別資訊的病例中，有超過99%是男性。世衛說：「疫情主要持續影響與同性發生性關係的男性，這些染疫男性通報最近與一名或多名男性伴侶發生性關係，這表明目前沒有跡象顯示病毒在這些範圍之外持續傳播。」

世衛表示，將在7月18日開始的一周或更早一周再度召開委員會會議，就是否宣布猴痘疫情為「全球公共衛生緊急事件」提供建議。世衛發言人證實，世衛秘書長譚德塞今天上午將會見西班牙總理桑傑士，但未提供細節。數據顯示，西班牙迄今已通報802起病例。