錯愕離別「遊戲王」作者高橋和希「永遠結束這回合」

(美聯社）

「輪到我的回合，但決鬥卻是如此令人錯愕的結局...」風靡全球的日本 知名卡牌作品「遊戲王」，作者高橋和希於今天7月7日證實，在沖繩名護市的岸邊身亡，享壽60歲。根據沖繩警方的資訊，前一天發現身穿浮潛裝備的男性屍體，後來才證實是高橋和希本人，死因目前還在調查中。然而消息在今天傍晚對外公開後，日本輿論一片震驚錯愕，沒想到創造卡牌動漫 經典的高橋，竟然會以這樣的結局「永遠結束這一回合」。現實世界沒有「死者蘇生」的機會，「遊戲王」席捲全球至今的經典地位，已是粉絲心中的千年神話。

根據沖繩警方的資料，在當地時間7月6日的上午10點30左右，位於沖繩縣名護市的岸邊300公尺處，發現一具穿戴完整浮潛裝備的男性浮屍，隔天7日名護海上保安署才證實，遺體的身分即是「遊戲王」的作者——高橋和希——但死因為何？是意外或另有隱情？目前仍在警方調查當中。

2001年正在遊戲王決鬥的日本少年們。 (路透)

7日傍晚沖繩縣警和「NHK」都公開證實高橋和希身亡的消息，引發新聞和網路社群 的震驚錯愕。「TBS」新聞報導指出，高橋和希有向租車公司租借汽車，但是6日晚間卻一直聯絡不上高橋，才向警方通報。初步發現遺體的腹部與下半身都有損傷痕跡，但確切到底發生什麼事情，尚留待進一步的驗屍和調查。

高橋和希本名高橋一雅，1963年出生於東京，1981年高橋18歲時以「ING！LOVE BALL」或選小學館漫畫大賞，而後高橋先是在遊戲公司擔任設計工作，一直到1986年23歲時才正式從「週刊少年MAGAZINE」出道，當時高橋的是替電視動畫「剛Q超児イッキマン」的漫畫版作畫。直到1990年，以本名高橋一雅的名義，登上了「週刊少年JUMP」，推出個人原創的讀切單篇作品——「闘輝王の鷹」——後來的2年之間，陸續畫了「バトルマインド」、「天燃色男兒BURAY」，在當時強作輩出、少年漫畫市場迎接平成新時代的90年代初期，高橋早先的作品不算特別突出，而成功的轉機則是要到了1996年。

高橋和希本名高橋一雅，1963年出生於東京。比起「漫畫家」的身分，高橋和希更喜歡家自己定位為「設計師」（デザイナー），而漫畫只是做為設計的媒介、表現形式之一。 (歐新社)

1996年改以「高橋和希」的筆名，推出了「遊戲王」（遊☆戯☆王／YU-GI-OH！），沒想到不僅大獲成功，更成為高橋和希人生的超高人氣代表作。

「遊戲王」的故事主角是一名高中生武藤遊戲，解開了爺爺收藏的古埃及神器「千年積木」，在自己的內心誕生了另一個「闇遊戲」人格，對比平常懦弱膽小的武藤遊戲，闇遊戲有著極高超的智能、技術和自信心，藉由各種遊戲對決的挑戰打敗他人、懲罰壞人。「遊戲王」起初從各種大小類型的遊戲為故事發展，沒多久加入了集換式卡牌對戰之後，「遊戲王」的讀者人氣大大提升，1998年「遊戲王」動畫化、隔年推出實體的集換式卡片，就成為席捲日本、甚至風靡世界的卡牌之王。

對戰卡片幾乎成了「遊戲王」本身的代名詞，而根據高橋和希本人的說法，當初也只是趕稿連載時「只花一個晚上想好」的簡單卡片戰鬥，沒想到後來會一舉成功。實際上遊戲王卡的漫畫、動畫版為了劇情推進，都是相對單純的規則和內容，而實體卡片考量比賽的遊玩深度，也經過長時間的修正和推陳出新。卡片的人氣和銷售風靡全球，2011年發售累積張數就超過251億7,000萬張，列為金氏世界紀錄「世界銷售最多的集換式卡牌遊戲」，玩家之間的人氣、卡牌營收至今仍相當可觀，當然也是日本集英社除了「七龍珠」、「海賊王」之外的一大搖錢樹。

2006年美國的少年們正在遊戲王決鬥。 (路透)

「輪到我的回合，抽牌！」隨著「遊戲王」動畫的流行，20多年來已成為日本平成時代的動漫畫記憶經典，幾無任何卡牌題材的作品能撼動其地位。相關的台詞諸如「輪到我的回合！」「翻開魔法卡！」「來決鬥吧！」「來玩一場黑暗的遊戲」...都是粉絲的共同記憶和網路迷因。

漫畫原作的「遊戲王」在2004年宣告完結，此後的延伸系列高橋和希多半只擔修原案監修、或是替動畫版做人物、世界觀與卡片設計，故事的延續多以動畫版為主。高橋和希早年受到藤子不二雄Ⓐ「魔太郎來了！！」和荒木飛呂彥「JOJO的奇妙冒險」影響甚深，特別是「JOJO」的替身設計與頭腦心理戰，直接影響了後來「遊戲王」的走向。

但也微妙的是，比起「漫畫家」的身分，高橋和希更喜歡將自己定位為「設計師」（デザイナー），而漫畫只是做為設計的媒介、表現形式之一。這或許與他的青年時代經歷有關，也能夠解釋在結束「遊戲王」連載之後，較少繼續執筆創作長篇漫畫、而主要擔任設計監修的原因。

高橋和希崛起於日本的平成初期，也是「JUMP」週刊邁向巔峰的時代，回顧日本動漫畫的歷史，高橋和希與「遊戲王」絕對是里程碑級的標誌。可嘆的是，昔日共同在「JUMP」上連載奮鬥的漫畫家們，許多人至今仍在第一線繼續創作，就連長年苦於腰痛的冨樫義博（比高橋年紀小3歲，但比高橋更早成為當紅漫畫家）都準備回鍋繼續連載，沒想到卻在2022年的此刻，高橋發生了意想不到的身亡悲劇，令人無限感慨。

回合已經結束了，下一張牌也不可能是死者蘇生。黑暗的遊戲已經過關，決鬥的終點是靈魂飛昇的天堂——所有的想念，都封印在遙遠的千年以前，那一個埃及法老持有的神奇積木之中。