保守黨改變規定 英相強生再臨不信任投票

英相強生。（Getty Images）

英國 首相強生上月才挺過保守黨內對他的不信任投票 ，如今他的內閣官員又因質疑他的領導能力而相繼求去，截至目前，因不滿強生而請辭的政府官員增加到45人。英媒6日報導，保守黨「1922委員會」已改變規定，強生將再面臨不信任投票。強森對此表示「我不會下台。」

保守黨內要求他下台的聲浪再起，在野的工黨也呼籲他提前舉行大選，但強生6日仍予以拒絕。

強生（Boris Johnson）上月曾面臨保守黨內對他的不信任投票，最後他挺過黨內逼宮危機，根據現行黨規，強生至少一年內無需再面對類似挑戰，但保守黨仍有權利變更規定，在未來一年內再次對強生發起不信任投票。

不過，英國天空新聞網（Sky News）記者推文引述一名「1922委員會」成員指稱，對於強生的再次不信任投票可能最快於6日晚間發動。

據悉，英國內閣衛生大臣賈維德與財政大臣蘇納克，5日雙雙遞出辭呈，跳船求生；因為受不了政府連環爆的醜聞，兒童與家庭大臣「昆斯」6日也憤而離去。

強生24小時內失去3名大將，雖然趕緊任命新人手，但出走潮恐怕已帶來跨台危機。據統計，包括環境大臣、就業大臣、住房大臣等皆已請辭，不過外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）則表態會留在內閣。

與此同時，反對黨工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）也呼籲強生提前舉行大選，使得強生同時面臨朝野對他的逼宮。

對此，強生對外霸氣喊話不會辭職，「我真的不認為，國內現在有任何人希望政治人物投入競選活動。」

他還表示：「我認為，我們需要繼續為選民服務，並處理他們關心的議題。」

強生前幾個月才因防疫期間在首相官邸開趴的「派對門」醜聞遭到抨擊，甚至被同黨同志逼宮，6月初才挺過執政黨保守黨議員對他的不信任投票，當時蘇納克和賈維德一直公開力挺強生。

英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher），因為上周涉嫌在酒吧撫摸2名男性的性騷擾 醜聞，引咎辭職，強生公開道歉後不久，就收到蘇納克、賈維德的辭呈。