斯里蘭卡破產 求俄恢復旅遊航班

斯里蘭卡近日深陷數十來最嚴重金融危機，全國各地皆出現反政府抗議活動。(歐新社)

斯里蘭卡 總理威克瑞米辛赫6日對國會表示，斯里蘭卡已經破產 。英國 政府則警告公民，非必要切勿前往這個正與經濟崩潰抗戰的南亞國家。斯里蘭卡深受英國遊客喜愛。這項最新建議可能會使任何仍執意前往斯里蘭卡的英國人旅行保險無效。

威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，斯里蘭卡已經破產，而這場斯國前所未見經濟危機帶來的劇痛至少將持續到明年底。

斯里蘭卡政府用光外匯存底，無法進口不可或缺的重要商品，這個人口2200萬的印度洋島國已歷經好幾個月通貨膨脹飆升和長時間停電。經濟學家將經濟困境日益惡化歸咎於管理不善。

威克瑞米辛赫說，這個曾經繁榮的國家糧食、燃料和藥品嚴重短缺的情況還會持續下去，「我們在2023年仍將面臨困難。」

外交部指出，斯里蘭卡正在經歷糧食和燃料短缺，並且爆發動亂，「短時間內可能還會進一步發生抗議、示威、道路封閉和暴力動盪」。

威克瑞米辛赫指出，斯里蘭卡與國際貨幣基金（IMF）正就紓困展開談判，而談判結果取決於在8月之前與債權國敲定債務重整計畫。

此外，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）也表示，斯里蘭卡已要求俄羅斯提供燃料並恢復旅遊航班，以幫助斯里蘭卡度過前所未有的經濟危機。

在2月衝突開始之前，俄國和烏克蘭是斯里蘭卡的主要遊客來源國。