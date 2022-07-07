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阻中俄勢力 歐盟擬助塔吉克建全球最高水壩

編譯中心／綜合6日電

歐盟（EU）官員表示，歐盟計畫成為塔吉克境內全球最高水壩的最大投資人，此舉目的在協助中亞減少依賴俄羅斯能源，也是歐盟回應中國一帶一路倡議的一環。

路透報導，塔吉克2016年開始興建這座羅根（Rogun）水力發電廠，這座發電廠可以讓塔吉克實現完全的能源獨立，完工後將成為全球最高的水力發電廠，

歐洲投資銀行（European Investment Bank，EIB）目前未投資這項計畫，這座水力發電廠的主要開發商是義大利建設集團Webuild。不過，歐洲投資銀行一位發言人透露，歐盟執委會已要求該行成為這項計畫的「最大投資人」。

塔吉克能源部長朱瑪（Dalyor Juma）稍早表示，羅根水力發電廠造價預估約80億美元，目前已投入約30億美元。一名知情的歐盟官員表示，這起工程目前為止多是由塔吉克政府發債和民間貸款挹注，不過，塔吉克政府已向歐盟尋求財務和技術援助，以完成這項建設。

這名要求匿名的歐盟官員表示，歐盟成為這座水力發電廠最大投資人的最主要目的，是為了讓塔吉克及其兩個鄰國，擺脫對俄羅斯能源的依賴。

羅根水力發電廠設計壩高335公尺，開發商表示，完工後這座全球最高的水力發電廠，可望終結塔吉克長久以來電力短缺問題，同時還有餘力出口電力到烏茲別克和哈薩克。

目前為止仍不清楚歐盟的計畫何時會變成實際投資，但歐盟官員表示，將在今年最後一季前做成決議。

歐盟 投資 俄羅斯

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