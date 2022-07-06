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英國反石油行動 把手黏上「最後的晚餐」複製畫

編譯中心／綜合5日電
英國反石油團體Just Stop Oil表示，抗議人士在英國皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）把手黏在達文西名畫「最後的晚餐」複製品畫框。（美聯社）
英國反石油團體Just Stop Oil表示，抗議人士在英國皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）把手黏在達文西名畫「最後的晚餐」複製品畫框。（美聯社）

英國石油團體Just Stop Oil今天說，抗議人士在英國皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）把手黏在達文西名畫「最後的晚餐」複製品畫框。這是一周內第5場類似行動。

中央社引述法新社和英國「地鐵報」（Ｍetro）報導，4名運動人士在這幅「最後的晚餐」（The Last Supper）原尺寸複製畫的下方噴漆，再把他們的手黏在畫框上。

「最後的晚餐」是義大利文藝復興時期博學家達文西（Leonardo Da Vinci）約於1520年的畫作。抗議人士之一史傳吉（Tristan Strange）表示：「達文西說過，藝術是所有科學之后，能把知識傳遞給世界上所有世世代代。但科學的聲音仍然未被聽見。」

Just Stop Oil的2名支持者昨天前往倫敦市中心的國家美術館（National Gallery），把手黏在英國風景畫畫家康斯塔勃（John Constable）作品「乾草車」（The Hay Wain）的畫框上。

上周則有3幅分別位於倫敦、曼徹斯特和格拉斯哥藝廊的作品，成為抗議人士的目標，包括荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）的一幅畫作。

Just Stop Oil的目的，是要讓英國政府停止核發新的石油與天然氣開採執照。

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