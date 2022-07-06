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土耳其稱發現6.94億噸稀土「夠用千年」 被疑數據有誤

編譯中心／綜合5日電
土耳其安納托利亞中部發現世界第二大稀土蘊藏量，約6.94億噸，僅次於中國的8億噸。圖為江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）
土耳其安納托利亞中部發現世界第二大稀土蘊藏量，約6.94億噸，僅次於中國的8億噸。圖為江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）

土耳其國營媒體報導，能源與自然資源部長唐梅茲透露，安納托利亞中部發現世界第二大稀土蘊藏量，約6.94億噸，僅次於中國的8億噸。伊斯坦堡出口商協會會員切基奇更稱，土國稀土蘊藏量可滿足全球1000年需求。不過，很多媒體仍懷疑其報導的數據可能有誤。

稀土是17種化學元素的合稱，經提煉為有色金屬後，可應用於通訊、電腦、醫療、光電、能源、航太等尖端科技領域。中國是全球稀土資源儲備量最豐富的國家，根據美國地質調查局（USGS）2022年1月的數據，中國稀土儲量為4400萬噸。

土耳其國營安納杜魯新聞社報導，唐梅茲日前指出，安納托利亞中部艾斯基瑟希（Eskisehir）稀土蘊藏處非常靠近地面，開採成本會更低。

土耳其媒體傳出該國發現大量稀土資源，足夠地球1000年使用，但很多媒體仍懷疑其報...
土耳其媒體傳出該國發現大量稀土資源，足夠地球1000年使用，但很多媒體仍懷疑其報導的數據可能有誤。（取材自推特）

唐梅茲說：「已知的17種稀有元素中，我們將能夠在這裡生產10種。」此外，新發現的儲量每年可用來加工約57萬噸礦石。他也宣布土耳其將生產250噸釷，釷可作為核燃料的元素。

伊斯坦堡礦物出口商協會成員4日對當地媒體turkiyegazetesi表示，土耳其稀土蘊藏量能滿足全球1000年的需求，並為當地帶來無數就業機會，創造數十億美元收入。

中國掌握全球80%稀土元素供應，成為對抗西方國家及日本等國的戰略籌碼。為減少依賴中國稀土，美國參議員今年1月提案，要求美國國防部建立稀土戰略儲備，並要求貿易代表署與商務部調查中國在稀土市場的不公平貿易行為。

澳媒3月也報導，澳洲政府也將投入2.4億澳元（約1.6億美元），補助相關業者推動澳洲當地稀土產業。澳洲能源及減排部部長泰勒（Angus Taylor）當時指出，中國生產的關鍵礦物大約占全球供應7至8成，澳洲政府推動發展稀土產業，正是為了要打破中國主導全球關鍵礦物供應的局面。

稀土 澳洲 就業

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