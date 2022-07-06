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美、歐、中燃煤發電捲土重來 減炭抗氣候變遷破功？

編譯中心／綜合5日電
為確保電力供應充足，從歐美到中國等主要經濟體都正擴大採購燃煤，重新轉向這一種汙染最嚴重的化石燃料。（路透）
為確保電力供應充足，從歐美到中國等主要經濟體都正擴大採購燃煤，重新轉向這一種汙染最嚴重的化石燃料。（路透）

全球能源缺口日益擴大，而俄羅斯出兵烏克蘭更加劇天然氣石油的供應短缺。為確保電力供應充足，儘管許多國家都曾承諾要減用煤炭以對抗氣候變遷，但從歐美到中國等主要經濟體都正擴大採購燃煤，重新轉向這一種汙染最嚴重的化石燃料。

亞洲基準的澳洲紐卡索港現貨煤炭價，上個月首次升破每噸400美元。俄烏戰爭爆發後，俄國切斷對歐洲的天然氣供應，歐洲便開始增加煤炭採購量，以確保國內用電充足。德國曾承諾，到2030年將不再使用煤炭作為發電燃料；但柏林當局已坦承，增加對煤炭的依賴是痛苦的，但也有其必要。

美國部分地區的煤電使用也在增加；今夏異常炎熱的氣候刺激電力需求，將區域電網推向極限。

同時，由於去年能源短缺，導致各地限電，全球最大煤炭消費國中國也正擴大煤炭的生產和燃煤發電量。印度也十分倚賴煤炭，燃煤發電量在4月創下歷史紀錄。

國際能源署（IEA）上月公布，中、印兩國帶動全球2021年煤炭投資增加10%，今年預估還會再增加10%，因為政府承擔不起「電荒」的後果。

國際社會希望，到本世紀末能把全球均溫控制在只比工業革命前上升攝氏2度，甚至是1.5度以內，但煤炭再度興起恐怕讓此目標受挫。氣候倡議人士和專家對煤炭使用量增加感到擔憂，但認為至少這在西方國家只是短期現象，他們更擔心俄烏戰爭等地緣政治事件，會帶動新的天然氣投資，而這類相關設施還會運作幾十年之久。

天然氣 投資 石油

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