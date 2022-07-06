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英相又陷保位困境 副黨鞭涉性騷後2心腹大臣辭職

編譯中心／綜合5日電
英國兩名大臣為最新醜聞辭職，讓首相強生再陷首相寶座保衛戰。（ 美聯社）
英國兩名大臣為最新醜聞辭職，讓首相強生再陷首相寶座保衛戰。（ 美聯社）

英國財政大臣蘇納克和衛生大臣賈維德，今天為首相強生政府爆發的最新醜聞突然辭職，強生再度陷入首相寶座保衛戰，議員很可能再次發起不信任案。

英國保守黨副黨鞭品契爾上周涉及在一家俱樂部裡對2名男客人性騷擾，引咎辭職。強生今天上電視為此公開道歉後不久，就收到兩名大臣辭呈，並在回覆信函中對他們的辭職表示遺憾。

蘇納克和賈維德在辭呈中質疑強生領導政府的能力。賈維德表示，許多國會議員和大眾已對強生的治國能力失去信心。

不過截至目前，強生內閣的高階成員僅有兩人辭職，其他大臣仍對強生表示支持。如果強生被迫下台，被認為最有可能接班的外交大臣特拉斯也表示：「100%支持首相。」

強生近幾個月一直因防疫期間在首相官邸開趴的「派對門」醜聞遭到抨擊，甚至逼宮，上月6日才挺過執政黨保守黨議員對他的不信任投票，蘇納克和賈維德在此期間一直公開相挺。

蘇納克和賈維德提出辭呈後，若干保守黨人士也跟進，辭去政府職務或黨職。

另據路透報導，一名前外交部高層今天指控強生的辦公室，對於強生是否知道品契爾過去有性醜聞指控一事說謊。外交部前常任副部長麥唐納表示，品契爾早在2019年就被調查，而且「強生親自聽取了有關啟動調查原因和結果的簡報」。

報導指出，品契爾過去曾多次被指控性行為不端。強生辦公室上周表示，強生在任命品契爾之前，對於他的相關指控一概不知情。他的發言人4日改口說，強生知情「部分指控，這些指控不是已經被解決了，就是沒有進展為正式投訴」。

因為品契爾被任命的職務涉及強化黨內紀律，以及給予心靈關懷的角色，因此這項指控對強生構成壓力。

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