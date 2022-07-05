我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥濫射 紐約加強警戒 施放4.8萬枚國慶煙火照亮黑暗

國慶小長假…華人餐廳生意旺 「快恢復到疫情前」

影／可載200公斤毒品 西方牙警方破獲運毒用水下無人機

編譯周辰陽／即時報導
西班牙警方破獲了一個據稱正在建造半潛式無人機的犯罪集團，並且沒收3具水下無人機。據報導，1具幾乎完成了、2具仍在建造中，每具能運送高達200公斤的毒品橫越直布羅陀海峽。照片翻攝：Twitter/Policía Nacional
西班牙警方破獲了一個據稱正在建造半潛式無人機的犯罪集團，並且沒收3具水下無人機。據報導，1具幾乎完成了、2具仍在建造中，每具能運送高達200公斤的毒品橫越直布羅陀海峽。照片翻攝：Twitter/Policía Nacional

西班牙警方破獲一個據稱正在建造半潛式無人機的犯罪集團，並且沒收了3台水下無人機。據報導，每台無人機可以運送高達200公斤的毒品橫越直布羅陀海峽。

衛報4日報導，西班牙國家警察跟法國警方合作進行為期14個月的調查，在加的斯（Cádiz）、馬拉加（Málaga）與巴塞隆納逮捕8人，查獲145公斤的印度大麻（Hashish）、8公斤的大麻（Marijuana）、15萬7370歐元現金及6架可飛行30公里距離的大型空中無人機，更第一次遇上了被用於走私毒品的水下無人機。

警方表示，3台獲得回收的水下無人機中，1台幾乎完成了、2台仍在建造中，「預定送交法國販毒分子以用於運送大量的古柯鹼」。

西班牙警方指出，該集團專門從事替汽車跟拖車建造假船底和隱藏式儲存隔間，提供給走私販跟其他犯罪集團使用，同時也經營海上無人機的副業，「他們正在製造具備龐大承載能力的大型無人機，意味著它們可以運載150公斤至200公斤之間的貨物」，並稱「此一裝備將允許販毒者藉由遙控，運輸大量的毒品橫越直布羅陀海峽」。

據報導，西國警方確定該集團一直為義大利、法國與丹麥的客戶提供後勤協助，還有加泰隆尼亞、太陽海岸（Costa del Sol）、坎波德直布羅陀（Campo de Gibraltar）及西班牙位於北非兩個飛地之一的休達（Ceuta）等地犯罪幫派提供服務。

毒品 大麻 義大利

上一則

烏克蘭重建需7500億 總理：俄寡頭遭沒收資產當財源

延伸閱讀

維安做法過火？費城「守護天使」 沒收街友毒品惹議

維安做法過火？費城「守護天使」 沒收街友毒品惹議
金山開放首個毒品注射中心 防吸食過量致死危機

金山開放首個毒品注射中心 防吸食過量致死危機
俄境內煉油廠遇無人機襲擊 疑烏克蘭滲透俄防空系統

俄境內煉油廠遇無人機襲擊 疑烏克蘭滲透俄防空系統
美暫停軍售烏克蘭「灰鷹」無人機 喊卡原因曝光

美暫停軍售烏克蘭「灰鷹」無人機 喊卡原因曝光

熱門新聞

一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

2022-06-29 12:39
退役美軍德瑞克。(美聯社)

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

2022-06-30 15:06
中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

2022-07-01 13:50
丹麥首都哥本哈根一間購物中心驚傳槍擊事件，只見槍手神態自若、一派輕鬆地持槍在中心內漫步，嚇得民眾瘋狂逃竄。根據警方最新說法，目前死亡人數已升至3人、另外有3人受傷。(Getty Images)

不排除恐攻 民眾聞槍聲逃竄 哥本哈根商場槍擊案3死3傷

2022-07-03 21:15
威廉（右）與凱特已經擁有很大的主導權。（路透資料照片）

觀禮座位也掀戰？威廉將哈利「流放邊陲」哈利怨氣更深

2022-06-27 20:07

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理