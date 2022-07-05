影／可載200公斤毒品 西方牙警方破獲運毒用水下無人機

西班牙警方破獲了一個據稱正在建造半潛式無人機的犯罪集團，並且沒收3具水下無人機。據報導，1具幾乎完成了、2具仍在建造中，每具能運送高達200公斤的毒品橫越直布羅陀海峽。照片翻攝：Twitter/Policía Nacional

西班牙警方破獲一個據稱正在建造半潛式無人機的犯罪集團，並且沒收了3台水下無人機。據報導，每台無人機可以運送高達200公斤的毒品 橫越直布羅陀海峽。

衛報4日報導，西班牙國家警察跟法國警方合作進行為期14個月的調查，在加的斯（Cádiz）、馬拉加（Málaga）與巴塞隆納逮捕8人，查獲145公斤的印度大麻 （Hashish）、8公斤的大麻（Marijuana）、15萬7370歐元現金及6架可飛行30公里距離的大型空中無人機，更第一次遇上了被用於走私毒品的水下無人機。

警方表示，3台獲得回收的水下無人機中，1台幾乎完成了、2台仍在建造中，「預定送交法國販毒分子以用於運送大量的古柯鹼」。

西班牙警方指出，該集團專門從事替汽車跟拖車建造假船底和隱藏式儲存隔間，提供給走私販跟其他犯罪集團使用，同時也經營海上無人機的副業，「他們正在製造具備龐大承載能力的大型無人機，意味著它們可以運載150公斤至200公斤之間的貨物」，並稱「此一裝備將允許販毒者藉由遙控，運輸大量的毒品橫越直布羅陀海峽」。

據報導，西國警方確定該集團一直為義大利 、法國與丹麥的客戶提供後勤協助，還有加泰隆尼亞、太陽海岸（Costa del Sol）、坎波德直布羅陀（Campo de Gibraltar）及西班牙位於北非兩個飛地之一的休達（Ceuta）等地犯罪幫派提供服務。