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教宗駁斥辭職、罹癌 願到俄烏調停 國際奧會主席訪基輔

編譯中心／綜合4日電
天主教教宗方濟各駁斥可能準備辭職的說法，並表示有關他患有嚴重疾病的謠言純屬八卦。（路透）
天主教教宗方濟各駁斥可能準備辭職的說法，並表示有關他患有嚴重疾病的謠言純屬八卦。（路透）

天主教教宗方濟各在今天刊出的媒體訪問中，駁斥可能準備辭職的說法，並表示有關他患有嚴重疾病的謠言純屬八卦。

中央社引述法新社報導，方濟各接受路透訪問時表示，「從未想過」辭去教宗職位。被進一步追問他是否會仿效其前任本篤十六世辭職時，他兩度強調說目前不會，「真的！」

這次採訪於2日在梵蒂岡進行，方濟各透露，他的膝蓋有「小裂痕」，已接受了雷射治療和磁療。但他否認有關去年7月接受大腸手術期間被診斷出胃癌的謠言，稱這只是「宮廷八卦」。

方濟各本月將前往加拿大訪問。他說如果可能，之後想走訪莫斯科和基輔。教宗一再表示願意協助調解烏俄戰爭，還說他認為有希望獲得俄羅斯總統普亭邀請訪問。

另一方面，國際奧運委員會（IOC）主席巴赫3日訪問烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面。他向澤倫斯基承諾，儘管烏克蘭目前遭遇戰火蹂躪，但IOC將保障烏克蘭國旗於2024年巴黎奧運、2026年米蘭冬奧的賽場飄揚；他同時承諾將資金加碼至750萬美元，援助來自烏克蘭的運動員

澤倫斯基表示樂見額外的支持。他與巴赫會面後透露，目前已有89名運動員與教練戰死於戰爭、另有13名運動員落入俄軍之手，他痛陳：「許多烏克蘭運動員為了保家衛國，必須加入武裝部隊、投入戰場。」

烏克蘭 方濟各 運動員

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