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兩韓共同聲明50周年 互批阻礙合作、致朝鮮半島緊張

編譯中心／綜合4日電

兩韓發表「南北共同聲明」至今50周年，北韓媒體今天批評南韓未遵守聲明中的統一三大原則，造成朝鮮半島局勢緊張；南韓統一部則在紀念活動中表示，北韓開發核武招致國際制裁，使兩韓合作項目無法實現。

北韓「今日朝鮮」報導聲稱，朝鮮半島至今處於對立與緊張的惡性循環，原因在於南韓當局未確實遵守自主、和平統一及民族大團結等三大統一原則。

報導將南北共同聲明稱為「祖國統一的基石」，批評南韓歷屆政府「未能自主，而是像念經一樣背誦著『強化韓美同盟』，把同一民族的人視為主要敵人」，無法放下「吸收統一」的野心。報導也強調若不根除南韓當局勾結外部勢力、與同族對立的敵意，就無法解決任何民族問題。

南韓統一部長權寧世則在紀念儀式上表示，兩韓在共同聲明後共進行680次會談、締結超過230項協議，兩韓合作項目卻無疾而終；原因在於北韓開發核武，招致國際社會對北韓制裁。權寧世表示，兩韓應直接商議非核化問題。

權寧世強調，南韓政府已做好隨時隨地與北韓就任何議題進行討論的準備，「北韓當局若有任何希望事項，只要出面對話即可」。

南、北韓在1972年7月4日發表共同聲明，聲明中約定不依靠外來勢力實現統一，以和平方式實現統一、不採取武力行動，促成超越意識形態及制度差別的民族大團結等內容。

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