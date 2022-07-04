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丹麥首都商場傳槍響 至少3死不排除是恐怖攻擊

編譯中心／綜合3日電
哥本哈根的菲爾德購物中心3日發生槍擊案，民眾驚慌逃離。路透
哥本哈根的菲爾德購物中心3日發生槍擊案，民眾驚慌逃離。路透

丹麥警方指出，首都哥本哈根一處購物中心今天發生槍擊案，已造成3死3傷；警方逮捕一名22歲丹麥男子，且不能排除這是一件「恐怖主義行為」。

哥本哈根警方表示，菲爾德購物中心（Field's mall）在3日下午5時多發生槍擊事件，購物中心內部一群驚恐的民眾從購物中心內向外逃出。警方收到通報後趕往現場，並告知購物中心內的民眾留在原地等待協助。警方還說，目前尚無跡象顯示還有其他槍手在現場。

丹麥當地媒體刊出的照片可以看到，案發現場有全副武裝的警察，以及跑出購物中心的民眾。從監視器畫面中也可看到，槍手手持長槍往購物中心走去，有目擊者表示聽到10聲槍響，周邊人群都盡可能地跑到廁所避難。

路透報導，丹麥警方拒絕透露這名嫌犯的可能作案動機。哥本哈根警局局長托馬森（Soren Thomassen）表示，不排除恐怖主義行為的可能性，警方目前正在西蘭大區展開大規模搜查。

警方在購物中心部署警力增援。 (Getty Images)
警方在購物中心部署警力增援。 (Getty Images)

在槍擊案發生後，在槍擊現場附近不到2公里的距離內，英國歌手斯泰爾斯（Harry Styles）正準備在一個可容納1.7萬人的場地舉行演唱會，最後因「安全問題」被迫取消。

槍擊 警察 英國

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