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豪雨釀洪災 雪梨數千人撤離 近幾天雨勢恐更強

編譯中心／綜合3日電
大水淹過雪梨西南郊卡姆登的運動俱樂部。（歐新社）
大水淹過雪梨西南郊卡姆登的運動俱樂部。（歐新社）

澳洲東岸近日遭大豪雨襲擊，帶來洪水威脅，成千上萬居民今天接到命令撤離最大城市雪梨西南部。

路透報導，氣象局警告，豪雨可能為東岸新南威爾斯省首府雪梨北部和南部地區，帶來暴洪和土石流，且未來幾天預計雨勢還會加強。

新南威爾斯省緊急情況服務（SES）在對雪梨南部地區發出疏散令中指出：「這個地區如果有人留下來，可能受困於沒水、沒電，也沒有其他民生服務的境地，且救難人員可能會因為情況太過危險而無法前去救援。」據悉，當局發出至少18個撤離命令，數以千計民眾被迫撤離家園。

在有10萬人口的雪梨西南部市郊卡姆登，當地的商店和加油站都被洪水淹沒。SES部長庫克（Stephanie Cooke）表示，過去24小時內已展開29次救援，並收到超過1400個求助聯絡。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）向天空新聞網表示，政府已提供了100人部隊和兩架直升機給新南威爾斯州，以支援救災。

水利當局說，雪梨西南方的瓦拉甘巴大壩（Warragamba Dam）2日凌晨一夜之間溢洪，而根據預測模型顯示，這次溢洪與這座大壩2021年3月溢洪規模相當。

澳洲 洪水 國防部

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