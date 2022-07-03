殺雞儆猴？北韓槍殺脫北者曝屍街邊 最慘2周後才收屍

北韓傳狙殺脫北者，還將屍體棄置不理。圖為北韓6月25日公開舉辦反美集會。（Getty Images）

北韓 實施獨裁統治，不只金氏家族殘忍懲戒官員的傳言時有所聞，許多脫北者也現身說法，透露一旦逃跑被抓到，將面臨酷刑對待。近日北韓傳出有一對20多歲夫妻試圖逃往中國東北地區，被國境警備隊發現後遭槍殺身亡，屍體在路邊整整曝曬了10天，似乎頗有殺雞儆猴之意。

「每日北韓」日文版報導，北韓向來對脫北者毫不留情，過去就傳出用步槍處決脫北者，或塞入高射砲孔發射的例子。而據內部消息人士表示，6月3日有一對20多歲夫妻，從咸鏡北道會寧市沿著豆滿江逃往中國吉林省，途中遭國境警備隊發現，當場被擊斃。

殘忍的是，當局卻以防止新冠疫情 擴散為由，將屍體棄置原地曝曬10天，直到最近才收屍，這件事在當地居民間口耳相傳，造成不少人的衝擊。

去年8月也有相同事件發生，在兩江道的惠山有一名20多歲脫北者被射殺，遺體更遭棄置長達2周。惠山位於中朝邊界的鴨綠江沿岸，是附近人家的來往要道，因此棄置屍體的警告意味相當濃厚。

北韓社會安全省在2020年8月發布，為了防止新冠病毒散播入國內，凡只要未經許可接近邊境 或國境接壤的緩衝地帶，將無差別射殺，從那之後有相當多的人陸續死在邊界。當地消息人士透露，北韓這幾次做法和過去的公開處刑有相當大差異，為的是殺雞儆猴製造恐怖氛圍，並提高民眾的不安感。