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厄多安要瑞典、芬蘭履約「引渡恐怖分子」 否則再阻入北約

編譯張君堯／綜合1日電
在提出同意瑞典和芬蘭加入北約的意見僅僅2天後，土耳其總統厄安多又警告說「如果2國未能完全滿足他的期望，仍可能阻止這一進程」。（Getty Images）
在提出同意瑞典和芬蘭加入北約的意見僅僅2天後，土耳其總統厄安多又警告說「如果2國未能完全滿足他的期望，仍可能阻止這一進程」。（Getty Images）

在提出同意瑞典和芬蘭加入北約的意見僅2天後，土耳其總統厄安多又警告：「如果2國未能完全滿足他的期望，仍可能阻止這一進程。」

衛報報導，厄多安在北約峰會結束時表示與瑞典、芬蘭達成的10條協議是「安卡拉的勝利」，並解決了其所有「敏感問題」，但厄多安補充說「如果這兩個北歐國家背棄承諾，土耳其議會可能會拒絕批准6月28日達成的協議」。

土耳其在協議簽署隔天就要求兩國移交33名「疑似恐怖分子」，厄多安聲稱瑞典已承諾將73名「恐怖分子」引渡到土耳其，並嚴厲打擊被美國和歐盟列為恐怖組織的庫德族團體庫德工人黨（PKK）和人民保衛軍（YPG）。

厄多安今天表示，瑞典已把庫德工人黨的3、4名成員引渡到土耳其，但這還不夠。他在從馬德里返國途中的專機上告訴記者：「土耳其司法部、外交部和國家情報局將仔細記錄並監控整個過程。」

厄多安還說，瑞典和芬蘭還沒加入北約，這點必須牢記，因為有權批准的機構是土耳其國會。沒有國會批准，這項工作就無法推動下去。

厄多安指出，「如果我們議會不通過，這（加入北約）將無法運作。首先，瑞典和芬蘭必須履行他們的職責，這些已經在文本資料中，但如果他們不履行這些職責，那我們當然不可能將其提交給議會」。

不過，金融時報引述一名了解三國談判的瑞典官員報導說，厄多安提出的引渡人數遠比談判初期還多，瑞方當時已拒絕引渡指定人物。瑞典司法部長表示，土國任何引渡要求都要經「獨立法庭」審訊，非瑞典公民只有在符合瑞典法律和「歐洲人權公約」下才可被引渡到外國。

瑞典 北約 司法部

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