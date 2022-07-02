爆疫情怪南韓 北韓：「邊界外國物資」投放病毒

北韓將其近期爆發的新冠疫情的爆發歸咎於脫北者團體與南韓在邊界發射的「物資氣球」，顯然是試圖將責任轉移到其鄰國身上。（美聯社）

北韓 將其近期爆發的新冠疫情，歸咎於脫北者團體與南韓 在邊界發射的「物資氣球」，顯然是試圖將責任轉移到鄰國身上。

衛報報導，北韓過去2年堅稱沒有出現任何新冠確診者，但在5月12日首次承認有民眾感染、出現發燒症狀，之後「發燒」人數火速突破數萬人。

官媒「朝中社」今天表示，4月初在東部金剛縣接觸過「不明物資」的一名18歲士兵和一名5歲兒童出現症狀，後來經篩檢確定為新冠陽性，還表示「在他們的接觸者中發燒病例急劇增加，並且該地區首次出現一群發燒的人」。

據悉，今年4月下旬，脫北者團體首次將氣球從南韓金浦西部地區送出。朝中社警告公民「警惕地應對邊界沿線地區由風、氣候和氣球帶來的外界事物」，雖然沒有點名南韓，但脫北者活動人士長期在邊境 使用氣球發送反政權傳單和人道主義援助。

對於北韓暗指「投放病毒」，南韓統一部1日表示「新冠病毒不可能通過氣球進入北方」。專家們也對平壤當局的說法持懷疑態度，首爾朝鮮研究大學教授指出「鑑於病毒通過物體傳播的可能性非常低，從科學上講很難相信北韓的說法」。

統一部還說，脫北者團體表示曾於4月25日和4月26日對北韓投送了傳單，這要比北韓提到的最初感染時間（4月初）晚得多。