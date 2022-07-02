秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊 偏遠難搶救

這場大火是當地農民6月28日焚燒草和碎屑以準備播種新莊稼所引發。附近城市庫司科的市長指出「截至6月29日，約有20公頃（約49英畝）的土地受到火災影響」。（路透）

祕魯消防員6月30日正努力控制印加遺址「馬丘比丘」附近的森林大火，這座安地斯山脈上的古城正面臨極大威脅。

衛報報導，這場大火是當地農民6月28日焚燒草和碎屑以準備播種新莊稼所引發。附近城市庫司科的市長指出，「截至6月29日，約有20公頃（約49英畝）的土地受到火災影響」。

消防員目前遭遇的最大問題是火災地點實在過於偏遠，庫司科風險管理和安全辦公室主任阿巴爾卡表示，「我們已經針對森林大火進行2天的撲救，但由於該地區交通不便，因此無法控制火勢」。

擁有「天空之城」美稱的馬丘比丘是坐落在山頂的石頭建築群，由印加人於500多年前建造，令人嘆為觀止的景觀使周邊的庫司科地區成為秘魯的熱門觀光 景點，更被認為是世界新七大奇蹟之一。

禍不單行的是，秘魯北部查文德萬塔爾在6月30日傍晚6時左右發生山崩，150間民宅瞬間被吞噬，居民驚慌奔逃的影片也在社群媒體 廣泛流傳。英國每日鏡報報導，秘魯國防部 已派遣軍隊前往災區。