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「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

伊朗南部遭規模6.0地震侵襲

中央社／德黑蘭1日綜合外電報導

歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，伊朗南部今天遭規模6.0地震侵襲。

EMSC指出，這次地震深度10公里。

地震 伊朗

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