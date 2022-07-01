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伊朗南部遭規模6.0地震侵襲
中央社／德黑蘭1日綜合外電報導
2022-07-01 19:16
歐洲地中海
地震
中心（EMSC）指出，
伊朗
南部今天遭規模6.0地震侵襲。
EMSC指出，這次地震深度10公里。
地震
伊朗
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