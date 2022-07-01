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小馬可仕就任菲總統、讚揚獨裁父 反對派：恐繼承暗黑遺產

編譯中心／綜合30日電
馬可仕（中）6月30日宣誓就職菲律賓總統，母親伊美黛（左）和妻子麗莎（右）共同見證。（美聯社）
馬可仕（中）6月30日宣誓就職菲律賓總統，母親伊美黛（左）和妻子麗莎（右）共同見證。（美聯社）

菲律賓已故獨裁者老馬可仕的獨子小馬可仕，6月30日宣誓就任菲國第17任總統，就職演說中承諾將推動變革、改善民生。這是馬可仕家族時隔36年再次掌權，小馬可仕在致詞中還讚揚父親的統治，完成菲國獨立後歷任總統不曾完成的事蹟。不過，菲國左翼「新愛國聯盟」（Bayan）批評小馬可仕美化父親的獨裁統治，擔憂他任內恐繼承父親的「暗黑遺產」。

30日上午10時40分左右，小馬可仕前往馬坎南宮拜會離任總統杜特蒂，雙方進行簡短交談。小馬可仕隨後乘車抵達總統就職典禮所在地菲律賓國家博物館，並進行簡短閱兵儀式。

正午12時，在菲律賓最高法院首席大法官格斯蒙多主持下，身穿傳統民族服裝「巴隆」的小馬可仕手按聖經宣誓就職，隨後發表就職演說，約3萬人觀禮。

現年64歲的小馬可仕5月9日在總統大選贏得3100多萬張選票，成功當選，在父親1986年被軍方支持的「人民力量」運動推翻36年後，風光重返馬拉坎南宮。菲律賓憲法規定，總統任期為六年，不得連任。

就職演說中，小馬可仕感謝民眾支持，呼籲民眾保持團結，承諾將在總統任期內推動變革，致力於改善民生、提高糧食自給率、加快經濟復甦、提振國家競爭力。他先前宣布將暫時兼任農業部長，以著手應對糧食供給和農業現代化等挑戰。

小馬可仕談到老馬可仕時表示：「他造的橋、鋪的路比前任都要多。有時獲得支持，有時則無，但他辦到了。他的兒子也會是這樣，我不會找藉口。」老馬可仕獨裁時期的血腥統治，小馬可仕隻字未提；他表示要談的是未來，不是過去。老馬可仕自1965年起掌權，執政期間有數千反對者被捕、被殺或失蹤，國庫有數十億美元資金被盜。

小馬可仕高齡92歲的母親伊美黛也出席就職典禮。

小馬可仕也讚揚杜特蒂在基礎建設的成就；杜特蒂的女兒薩拉當選副總統。

菲律賓前總統羅慕斯、艾斯特拉達和艾若育以及多名外國政要參加觀禮，包括美國副總統賀錦麗夫婿任德龍、中國國家副主席王歧山、泰國副總理兼外長董恩、越南國家副主席武氏映春、澳洲總督赫爾利等外賓。中國國家主席習近平則致函祝賀小馬可仕就任，表示願共同把握兩國關係發展。分析認為，中國的態度反映對中菲關係高度重視。 

杜特蒂 越南 澳洲

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