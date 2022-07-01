金與正老公首現身？專家：他能直立、正視位高權重的她

北韓官媒6月中公開一張領袖金正恩胞妹金與正（右），將藥品遞給一名高大男士的照片。(取材自推特)

北韓 官媒6月中公開一張領袖金正恩 胞妹金與正 ，將藥品遞給一名高大男士的照片，引發多間韓國媒體注意，紛紛以「金與正丈夫首次出現在北韓媒體上」等標題跟進報導。

香港01報導，北韓新冠狀疫情持續緩和之際，部分地區又發生急性腸道傳染病疫情。領導人金正恩6月15日與妻子李雪主向該地區分發醫療藥品，隔天胞妹金與正也跟著捐出家庭醫療用藥，「朝中社」也發布相關照片。

照片中的金與正穿上淺色襯衫，左手中指戴著戒指，將一小盒紙箱交給穿著深色外套的戴眼鏡男子，男子直視金與正，金與正則微微瞇眼，似乎面帶笑容。但由於照片是從側面拍攝，無法看出男子正面。

韓媒引述世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長的說法，推測男子就是金與正的丈夫。鄭成長說，金與正與男子的距離很近，而且男子是直直地站立，並用相當友好的表情看著金與正，「若這名男子只是普通的低級主管，在北韓這樣的專制政權中，應該很難直立著從位高權重的金與正手中接過藥物。」

鄭成長表示：「北韓公開了金與正送藥的照片，推測北韓是在間接試圖讓她的丈夫在媒體上亮相。估計在一段時間後，男子的正面照片和名字將逐步對外公布。」

報導指出，若果男子確實是金與正的丈夫，這就是他首次在北韓官方媒體上露面。不過，南韓政府官員卻否認有關說法。

外傳金與正在2014年9月至10月期間結婚，對象是管理金正恩保險箱的高層主管，平壤則未證實消息。