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「主動當炮灰 雙腳踩火堆」 北韓評尹錫悅出席北約峰會

編譯張佑生╱即時報導
美國總統拜登（中）與南韓總統尹錫悅（左）、日本首相岸田文雄（右）29日在馬德里北約峰會場邊舉行三邊會談。（美聯社）
美國總統拜登（中）與南韓總統尹錫悅（左）、日本首相岸田文雄（右）29日在馬德里北約峰會場邊舉行三邊會談。（美聯社）

朝中社29日刊登了國際政治研究學會研究員金曉明（音）的署名文章，文章批評尹錫悅出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的做法是自願充當北約「十字軍東征」的哨兵和炮灰。

金曉明在朝中社發表的題為《亞太不是北大西洋》的署名文章。他在文中表示，韓國當局者和日本當局者將史上首次參加北約峰會。「韓國當局者」是指韓國總統尹錫悅，「日本當局者」是指日本首相岸田文雄。

朝中社是朝方發表對外政策相關意見的代表性官方媒體，與《勞動新聞》《北韓中央電視台》並稱為「三大主要媒體」。朝中社刊登署名文章這一方式是朝方對外表達意見，但避開「官方意見」的形式，想要調節尺度時常用的方式。朝方尚未對尹錫悅政府發表正式看法。

金曉明在文中表示，現在韓國當局者抓住了禍患的根源——北約的黑手，將經歷非常痛苦的嚴重安全危機，並將遭受無法治癒的長期安保不安後遺症。韓國當局者可能誤認為，如果進入北約的保護範圍內，不僅能得到美國主子的稱讚，還能減少安保不安，但事實上，這相當於雙腳深深踩在了火坑裡。

金曉明還表示，北約只不過是美國實現霸權戰略的幫兇和侵略他國的工具。北約是東歐禍亂的罪魁禍首，從此次北約峰會將在新「戰略概念」中包含反對中國的內容，以及美國和韓國在朝鮮半島及周邊地區露骨地展開反對朝鮮的軍事行動等來看，有不祥之兆表明，北大西洋的黑浪遲早會打破太平洋的寧靜。

北約 日本 北大西洋公約組織

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