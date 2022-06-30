土國點頭 瑞典芬蘭獲邀入北約

北約秘書長史托騰柏格(中)與土耳其總統艾爾段（右）簽署了解除土耳其對芬蘭和瑞典進入北約的否決權的協議。（歐新社）

芬蘭和瑞典 想要加盟北約 ，卻一直遭到土耳其反對。北約秘書長史托騰柏格在西班牙北約峰會前，特別找來這三國進行會前會。結果土耳其在會後決定讓步，和芬蘭與瑞典簽下備忘錄，也為北約擴張為32國，排除最後的障礙。

協議包括芬蘭、瑞典開放武器出口至土國，3國共同合作打擊恐怖主義。芬蘭、瑞典並承諾不再支持庫德族組織人民保衛軍（YPG）與庫德民主聯盟黨（PYD），以及葛蘭運動（Gülen movement）。

不過，儘管3國簽訂的備忘錄已完整公布在北約官網，瑞典國內反對派依舊對土耳其的要求多有疑慮。質疑執政當局向土耳其總統艾爾段鞠躬哈腰。

俄羅斯則威脅，若芬蘭和瑞典成為北約會員國，將在與2國的邊界部署彈道飛彈及核武。

另外，史托騰柏格在記者會上說，隨著北約採用新戰略概念，北約誓言「顯著加強我們的威懾和防禦」能力，並警告俄國必須「立刻」從烏克蘭撤軍。

史托騰柏格指出，北約盟國已經同意增加聯盟的共同資金，並建議防務支出應至少占國內生產毛額（GDP）的2%。他說，目前有9個盟國達到或超過2%的目標，19國擁有在2024年前實現此目標的明確計畫，另有5個盟國具體承諾在2024年後實現這一目標。

他還表示，北約邀請芬蘭和瑞典加入是一個歷史性的決定，這一決定也證明北約的大門仍然敞開。

土耳其表示，將根據與瑞典和芬蘭達成的新協議，要求將33名「恐怖主義」嫌犯自這兩個北歐國家引渡回國。瑞典方面則說，執行這項協議將視土國提供的引渡資料而定。

土國司法部長博茲達（Bekir Bozdag）宣布，土國將要求引渡其所指稱的庫德族激進分子以及總統艾爾段指責曾參與2016年流產政變的集團成員。

不過瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）表示，土國能否根據新協議增加引渡要求，將視土國當局提供的資料而定。

此外，英國 首相強生在北約峰會向盟友示警，全球情勢未來10年將更險峻，北約各成員國應增加投資建立符合新需求的防衛力量、強化歐洲整體軍事嚇阻力。

強生宣布投入更多英國的陸、海、空軍力至北約的集體防衛機制，並在北約框架下擴大在愛沙尼亞的軍事部署，確保部隊可維持高度戰備及快速反應、前線支援能力，同時提升致命打擊力。