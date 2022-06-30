美日韓領袖聚首 強化合作抗北韓

美國總統拜登（中）廿九日與南韓總統尹錫悅（左）和日本首相岸田文雄（右）在北約峰會場邊舉行峰會。（美聯社）

美日韓三國領袖29日在北約西班牙馬德里峰會場邊舉行2017年以來首場三邊峰會，美國總統拜登對於北韓 武器試驗「深表關切」。

這是美日韓領導人自2017年9月後，時隔4年9個月再次聚首，但會談時間僅25分鐘。

南韓 總統尹錫悅表示，面對不斷升級的北韓核威脅、不穩定性日益突出的國際局勢，進一步深化韓美日3邊合作的重要性更加凸顯。本次韓美日峰會意在表明三國將加強合作解決全球和地區問題的意志，尹錫悅強調，希望韓美日合作藉此成為維護世界和平穩定的中流砥柱。

美國總統拜登表示，美日韓三邊合作對實現韓半島完全無核化、自由開放的印太地區等共同目標十分關鍵。美方願同韓日兩國一道持續進行這種形式的對話，加強三邊合作。他還指出，三方擔憂北韓執意進行核試爆，重申堅定協防南韓的承諾。

日本 首相岸田文雄指出，北韓追加挑釁的可能性日益增加，日美韓加強合作不可或缺。日方願加強合作應對北韓彈道飛彈威脅。

三國領袖對中國大陸持何種態度也備受關注。美國和日本積極牽制中國，與美國矛盾日益加深的中國也對南韓與日本等非北約成員國參加此次會議表達不悅。

南韓總統府表示，在牽制中國方面，韓方將與美日保持距離。該相關人士表示，韓方不是為了討論台海問題訪問馬德里，而是為了討論南韓作為全球國家在維護世界和平上應發揮怎樣的作用，並尋求同與會國家的合作而訪問馬德里。