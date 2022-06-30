蘇格蘭放話 明年再次獨立公投

蘇格蘭首席大臣施特金28日宣布，蘇格蘭自治政府擬於明年10月舉辦第二次蘇格蘭獨立公投 ，若英國 政府試圖阻止投票 ，她將採取法律行動。

路透報導，施特金領導的蘇格蘭政府公布公投法案，概述明年10月19日進行脫離聯合王國的公投計畫。

施特金表示，她會致函英國首相強生以獲得舉行諮詢性公投的許可，若強生試圖阻撓，她將展開取得法律授權的計畫。

她在蘇格蘭議會告訴議員：「獨立議題不能被壓制，必須以民主方式解決，且這個方式必須透過無可非議和值得信任的過程進行。我不願意也永遠不會做的事，是讓蘇格蘭民主成為強生或任何一位首相的禁臠」。

擁有約550萬選民的蘇格蘭2014年在公投中否決獨立，但半自治的蘇格蘭政府宣稱，英國如今脫離歐盟受到大多數蘇格蘭人反對，意味必須舉行第二次投票來解決獨立議題。

支持獨立的政黨在去年選舉中贏得多數席位，而施特金曾承諾在2023年底前舉辦獨立公投。現階段民調結果顯示，公投結果將是55波。

強生領導的保守黨在蘇格蘭為在野黨，保守黨強烈反對獨立公投，稱這個問題已在2014年由蘇格蘭人以55%反對、45%贊成的投票結果解決。

強生先前拒絕發布授權蘇格蘭議會舉辦公投的命令，他28日表示，英國的優先議題是目前面臨的經濟壓力。強生的發言人重申，英國政府認為現在不是討論舉辦新公投的時候。