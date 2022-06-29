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日本也將有「台積村」 台積電建廠重現熊本菊陽町新機

編譯黃淑玲／綜合外電
台積電日本熊本設廠，帶動了小鎮發展。 路透
台積電日本熊本設廠，帶動了小鎮發展。 路透

《日經亞洲》29日報導，因為台積電前來設廠，小鎮九州熊本縣菊陽町重獲新生，擺脫鄉間人口減少、没落衰敗的命運，現在其他公司也計劃到菊陽發展。

九州金融集團總裁Yoshihisa Kasahara表示，台積電建廠投資86億美元，衍生效益總計可達1.8兆日圓（133億美元）到2兆日圓之間。

日經訪問熊本市中心一家熱門拉麵店「天外天」的老闆Keitaro Oda，他說，今年8月就要到菊陽開新店，看好該地區的餐飲需求將會上升，提前卡位，迎接2024年末台積電新廠開幕。「比起東京，我們更想到那裡開店。」

台積電的新廠開始運作後，估計會有1,700員工，其中300人是來自台灣的工程師。原本以種植胡蘿蔔為經濟重心的菊陽町，由於台積電新廠，多了人口與商機。

熊本房仲業者Kosugi不動產計劃引進新的房屋租約，讓租客不必找一位當地人來做保，就能租到房子。希望由此可吸引外地人搬到菊陽，從事與台積電相關的工作。

熊本的國際學校也打算遷校到更靠近台積電工廠的區域，目前學校位於熊本市中心。據了解，該校已經有台積電台灣派來的員工子女前去註冊；建築與半導體方面的商業人士，也讓小孩到讓校就讀。

今年春天，菊陽町人口已經來到大約4.4萬人，其中因台積電設廠而搬過來的人數正在增加。

台積電 投資 租客

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