芬蘭和瑞典樂觀 土耳其可能不再阻撓加入北約

爭取加入北大西洋公約組織的芬蘭和瑞典 ，今天對土耳其在西班牙馬德里北約 峰會上可能改變否決態度表示樂觀。美國總統拜登 已安排屆時與土國總統厄多安進行會談。

中央社報導，美國白宮證實，拜登在北約（NATO）峰會期間，將與厄多安（Tayyip Erdogan）會談；兩位北約國家外交官說，他們預期屆時美方將設法突破因土國反對芬、瑞2國入會所形成的僵局。此次峰會將在今天稍後開幕，進行到30日。

在俄羅斯入侵烏克蘭的此時，土耳其令人意外地反對這兩個北歐國家入會，使力求團結的此次北約峰會蒙上了陰影。倘若芬、瑞2國成功入會，將是數十年來歐洲安全的最大變局。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在赫爾辛基告訴記者：「一般看法是，討論的狀況有所改善，這應該表示，雙方已比較能夠相互諒解。」他指的是外交官之間的會談。

瑞典外長林德（Ann Linde）更告訴「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）：「我們對一個可能出現的情況已有準備，那就是今天也許會有好事發生，但也可能需要比較長的時間。」

厄多安預定在馬德里會見北約秘書長史托騰柏格（Jens

Stoltenberg）、瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）和尼尼斯托；史托騰柏格表示，「我們希望能獲致進展」。

土耳其方面的主要要求是，芬、瑞2國不再支持境內的庫德族武裝團體，並解除對土國的某些武器禁運。

這些條件目前正是外交行動積極協調的事項，因為北約盟國設法要使芬、瑞2國迅速入會，以強化應對俄羅斯的力量，特別是在波羅的海。一旦芬、瑞入會，可使北約在此一海域取得軍事優勢。