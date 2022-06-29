我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

芬蘭和瑞典樂觀 土耳其可能不再阻撓加入北約

編譯中心╱綜合28日電

爭取加入北大西洋公約組織的芬蘭和瑞典，今天對土耳其在西班牙馬德里北約峰會上可能改變否決態度表示樂觀。美國總統拜登已安排屆時與土國總統厄多安進行會談。

中央社報導，美國白宮證實，拜登在北約（NATO）峰會期間，將與厄多安（Tayyip Erdogan）會談；兩位北約國家外交官說，他們預期屆時美方將設法突破因土國反對芬、瑞2國入會所形成的僵局。此次峰會將在今天稍後開幕，進行到30日。

在俄羅斯入侵烏克蘭的此時，土耳其令人意外地反對這兩個北歐國家入會，使力求團結的此次北約峰會蒙上了陰影。倘若芬、瑞2國成功入會，將是數十年來歐洲安全的最大變局。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在赫爾辛基告訴記者：「一般看法是，討論的狀況有所改善，這應該表示，雙方已比較能夠相互諒解。」他指的是外交官之間的會談。

瑞典外長林德（Ann Linde）更告訴「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）：「我們對一個可能出現的情況已有準備，那就是今天也許會有好事發生，但也可能需要比較長的時間。」

厄多安預定在馬德里會見北約秘書長史托騰柏格（Jens

Stoltenberg）、瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）和尼尼斯托；史托騰柏格表示，「我們希望能獲致進展」。

土耳其方面的主要要求是，芬、瑞2國不再支持境內的庫德族武裝團體，並解除對土國的某些武器禁運。

這些條件目前正是外交行動積極協調的事項，因為北約盟國設法要使芬、瑞2國迅速入會，以強化應對俄羅斯的力量，特別是在波羅的海。一旦芬、瑞入會，可使北約在此一海域取得軍事優勢。

北約 瑞典 拜登

上一則

愛用蜂蜜 11歲賣祖母檸檬水 17歲身價已1100萬

下一則

找不到買家… 亞洲最大郵輪姊妹檔 航向報廢命運？

延伸閱讀

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥
遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選

遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選
芬蘭和瑞典樂觀 土耳其將不再阻撓加入北約

芬蘭和瑞典樂觀 土耳其將不再阻撓加入北約
川規拜隨 非法移民抓不完

川規拜隨 非法移民抓不完

熱門新聞

傳俄羅斯發射一枚地對空飛彈，欲攔截一架烏克蘭飛機，但飛彈卻像迴力鏢一樣在空中反轉，最後落回原地，炸到自己人。（取自推特）

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

2022-06-26 19:41
英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
彭博資訊引述知情官員報導，印度談判代表將尋求確保峰會中任何聯合聲明基調是中性的，阻止中國和俄國把峰會變成取勝美國和其盟友的政治宣傳。莫迪政府還打算延後中國為擴大金磚成員國數量所做的努力。（路透）

金磚峰會22日登場…印度擬抵制中國「宣揚反美」

2022-06-21 20:48
威廉（右）與凱特已經擁有很大的主導權。（路透資料照片）

觀禮座位也掀戰？威廉將哈利「流放邊陲」哈利怨氣更深

2022-06-27 20:07
英國首相強生。路透資料照片

英相強生：俄軍恐耗盡資源 烏克蘭戰事進展將趨緩

2022-06-22 16:39

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元