港口氯氣槽爆炸 約旦13死260傷

約旦阿卡巴港氯氣儲槽爆炸一刻，釋放大量黃色煙霧。(Getty Images)

約旦濱臨紅海的知名度假勝地亞喀巴港，27日發生氯氣泄漏事故，一個載滿有毒氯氣的氣缸由起重機吊上貨船時，突然掉落並發生爆炸，釋放大量有毒黃色煙霧，造成至少13人死亡，260人受傷，傷者包括中國籍及越南 籍人士；所涉貨輪懸掛香港 旗幟。中國駐約旦大使館 提醒在亞喀巴的中國公民注意安全，關注當地政府公告，避免外出，居家並盡量關閉門窗。

中央社引述法新社報導，約旦國營電視台Al Mamlaka TV影片顯示，這個據報儲存約30公噸氯氣的大型儲槽從起重機墜落至一旁停泊的船隻上，釋出大量氯氣。爆炸威力強到碼頭上一輛卡車倒退嚕，港口工人驚慌奔逃。

亞喀巴地區港口局副主管哈桑（Haj Hassan）說，用作吊起貨櫃的一條鐵索斷裂，導致意外。

危機處理機構稱，死亡人數達13人，另有逾250人受傷，有約旦公民也有外籍人士，部分傷勢嚴重，傷者包括45名到場搶救的安全和緊急人員。當局在現場方圓500米設禁區，呼籲民眾留在室內並緊閉門窗。

官員表示，該批25噸氯氣原定運往東非的吉布提。當局指港口儲存的穀物並沒有受影響，但基於安全原因，港口會暫停運作兩日。