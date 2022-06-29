保外就醫 李明博暫停服刑3個月

南韓前總統李明博。(美聯社)

南韓 水原地方檢察廳28日對前總統李明博提交的服刑中止聲請進行審查，考慮到其健康狀況，最終決定批准對李明博暫停執行刑期三個月，被關押在京畿道安養監獄 的李明博自當晚起暫時解除監禁狀態。若三個月期滿後需再延長，仍須經審議委員會重新審查。

現年81歲的李明博曾於2020年12月以擔心感染新冠病毒為由聲請中止服刑，但未獲批准。今年6月初，李明博再次以健康為由提出服刑中止聲請。根據南韓刑事訴訟 法規定，被判處有期徒刑、監禁、拘留的受刑人在服刑期間如出現健康嚴重惡化，或年齡超過70歲、懷孕6個月以上、高齡或殘疾的直系親屬無人監護或存在其他重大事由時，可以聲請中止服刑。

李明博入獄期間曾多次因糖尿病等痼疾保外就醫，包括去年三次及今年初兩次入院接受檢查。目前關押在京畿道安養監獄的李明博27日再次因病入住首爾大醫院檢查治療。

李明博因涉嫌貪汙、收賄等罪嫌，在2020年10月遭判處有期徒刑17年及130億韓元（約1100萬美元）罰款，並追繳犯罪所得57.8億韓元（約487萬美元）。這次聲請獲准，使李明博在入獄19個月後得以暫時獲釋。

近來，南韓執政黨國民力量黨內部出現特赦李明博的呼聲。總統尹錫悅9日就特赦李明博的問題表示，「從先例來看，讓人過20多年的囚禁生活不太好」。

韓聯社報導，有意見認為，不管教育改造部門批不批准，尹錫悅都可能會以8月15日「光復節」為契機予以赦免。尹錫悅去年11月身為總統候選人接受韓聯社採訪，被問及赦免李明博、朴槿惠兩位前總統的問題時，回答「到了回家（出獄）的時候了」。他還說，將在執政初期爭取赦免，先徵求公眾意見。