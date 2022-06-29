俄警告北約 侵犯克里米亞將掀世界大戰

俄羅斯 前總統、現任聯邦安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）27日受訪稱，若有北約 成員國侵犯克里米亞，等同向俄羅斯宣戰，將引發「第三次世界大戰」。

麥維德夫目前擔任俄羅斯聯邦安全會議副主席，他強調，克里米亞永遠是俄羅斯的一部分，若有北約成員國企圖入侵，「意味（俄羅斯）與整個北約發生衝突，是第三次世界大戰，一場徹底的災難」。他表示，若芬蘭和瑞典加入北約，俄羅斯會加強邊境部署，並準備採取報復措拖，包括部署伊斯坎德爾（Iskander）極音速飛彈。

英國衛報報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）周一表示，北約擬將快速應變部隊人數由原先的約4萬大增至逾30萬；此外，北約駐紮在波羅的海各國以及其他5個第一線國家的軍隊，也將擴充到「旅級」，也就是將兵員增加至原先的2倍或3倍，到3000至5000人之間。這等於是「冷戰以來，我們集體防衛與嚇阻架構的最大變革」。

據報導，北約快速反應部隊目前員額至多4萬名，擬議中的變革是因應俄國走向軍國主義所做的大刀闊斧修正。根據計畫，北約還將把儲存的彈藥和其他補給品進一步東移，而此計畫預定在2023年完成。

北約目前在東歐維持八個戰鬥群，目的是在俄國一旦入侵時擔任初步前線防禦任務。其中四個部署在波羅的海三國和波蘭，在俄國入侵烏克蘭後，又在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克四國增設四個戰鬥群輔助。

德國 本月表示，將提供一旅部隊防衛立陶宛。目前駐立陶宛的千人戰鬥群即由德國領軍，但德國計畫增派的3500名部隊大多仍將留在本國境內，只是有需要時隨時待命東進。